“Papà, mi sposo”, colpo di scena in casa Carrisi: l’inaspettato lieto annuncio | Albano felicissimo

La buona notizia non riguarderebbe soltanto Albano ma anche Romina. Vediamo chi ha dato l’inaspettato lieto annuncio alla famiglia Carrisi.

Dopo essersi rifatto una famiglia e dei figli, Albano è rimasto molto legato a Romina Power, complici anche le figlie avute da lei.

Albano e Romina: insieme per sempre

Benché si siano separati da molti anni, Albano e Romina sono rimasti in buoni rapporti. Vuoi per la vita insieme sul palco, vuoi per i figli che hanno in comune. All’epoca, alla loro separazione, contribuì la scomparsa della loro prima figlia Ylenia, di cui non si sa ancora se sia viva o morta. Loro, in quanto genitori, non hanno mai perso le speranze.

Benché lui si sia rifatto una famiglia insieme alla Lecciso, non si è mai sposato con lei anche se insieme hanno avuto dei figli. Insieme a Yasmine Carrisi probabilmente ricondurrà una trasmissione sui canali Rai dedicata ai talenti da scoprire.

Fiori d’arancio in casa Carrisi

Già la figlia di Albano e Romina Cristel era convolata a nozze con un matrimonio da favola a Lecce. Era il 2016. La ragazza sposò un milionario croato. Oggi, però arriva un altro lieto annuncio. Un’altra figlia della coppia si sposa.

Si tratta di Romina Junior, la più piccola (35 anni) che è diventata famosa al grande pubblico nel programma televisivo della Bortone Oggi è un altro giorno. Proprio lei ha annunciato di voler presto convolare a nozze. La notizia è stata riportata dalla rivista tedesca Echo der Frau. Le nozze si terranno nella tenuta di campagna della famiglia in Puglia. Si dice che i preparativi siano in fermento.

La giovane donna è finita recentemente sotto l’occhio mediatico a causa di una foto pubblicata su Instagram. Romina jr ha, infatti, deciso di mostrare la sua pancia ma non per annunciare una gravidanza quanto per far capire quanto ogni corpo, in tutte le sue forme, sia adeguato per indossare un costume.

Sicuramente quando una donna mostra la pancia tutti sono portati a pensare che sia in attesa. Questa è sicuramente un’ipotesi da non sottovalutare, ma per il momento non è ancora la condizione della giovane Carrisi.

Romina Jr al momento si trova in Messico e la foto era proprio sulle coste messicane, in costume da bagno. Notoriamente, infatti, la ragazza non è filiforme ma è comunque bellissima. Nella didascalia alla foto si legge:

“tutti devono imparare ad amarsi per quello che sono”.

I commenti positivi contro il bodyshaming non hanno potuto far altro che fioccare numerosi.