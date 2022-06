Silvia Toffanin, scoop: l’annuncio che aspettava tutta Italia | Pier Silvio al settimo cielo

Silvia Toffanin di nuovo sulla bocca di tutti assieme allo scoop più scioccante del momento. Supposizioni o verità?

Silvia Toffanin scende nuovamente sotto ai riflettori dopo le notizie sulla sua carriera sempre in crescita con Mediaset.

Infatti, la Toffanin, è da poco stata oggetto di gossip per via della volontà di Pier Silvio Berlusconi di vedere la bellissima Silvia al fianco di una sua vecchissima conoscenza. avete capito di chi stiamo parlando?

Silvia Toffanin, l’annuncio che aspettava tutta Italia

Ovviamente della bionda Ilary Blasi! Ebbene sì, dopo tanti anni stanno per ritornare. Sembra che il famosissimo programma “La talpa” prima in onda su Rai 2 e Italia 1 stia per tornare sugli schermi della televisione. Le voci che non smettono di girare sono proprio che a condurre il TV show sarà proprio Silvia Toffanin.

Sembra che a volere il ritorno del programma sia stato proprio Pier Silvio Berlusconi, e che il nome più gettonato dall’opinione pubblica per la nuova conduzione sia Silvia Toffanin che si è guadagnata la sua fama con la sua brillante presenza a “Verissimo” come ricordiamo tutti bene.

La sua carriera inizia fin da giovanissima, la bellissima ragazza all’età di diciassette anni si fa spazio nel mondo della televisione partecipando a “Ragazza Sasch Top Model domani Veneto” e grazie ad essa partecipa alla finale trasmessa a settembre del 1997 su Rai 1.

La rivediamo spesso sui piccoli schermi e la ricordiamo con affetto proprio al fianco di Ilary Blasi a Passaparola nel ruolo di Letterina dal 2000 al 2002. La sua carriera continua a crescere accumulando fama e affetto da parte di tutti gli italiani, tanto da suscitare un gran scalpore alla vaga notizia che possa condurre “La Talpa”.

Le voci su “La Talpa”

Ciò che si sente da giorni è che “La Talpa” nella prossima stagione televisiva di Mediaset, dovrebbe effettivamente andare in onda. Il programma potrebbe essere trasmesso assieme all’Isola dei famosi. Quindi se questo andrà in onda si presume che possa essere la Toffanin, a condurlo.

Il programma è stato voluto in primo luogo da Pier Silvio Berlusconi, che già in sede di presentazione dei palinsesti del 2021, il vice Presidente del gruppo Mediaset ne ha dato notizia del suo ottenimento per sei lunghi anni davanti alla stampa.

La notizia che la Toffanin dovrebbe condurre il TV Show non è altro che una supposizione, dopotutto, avremo infatti più certezze a riguardo mercoledì.