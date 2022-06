Colazione: questa è amatissima dagli italiani, ma causa tre tipi di cancro | Scordatela

La colazione viene considerata come il pasto più importante della giornata, in quanto aiuta ad apportare la giusta dose di energia all’organismo per affrontare la prima parte delle nostre giornate.

Uno degli alimenti più consumati dagli italiani in tale circostanza, però, secondo un recente studio, potrebbe essere la causa di ben tre tipi di cancro differenti.

Svegliarsi e sapere che, prima di iniziare a svolgere i nostri compiti giornalieri, ci aspetta una ricca e gustosa colazione, è decisamente il modo migliore per iniziare la giornata. Essa, inoltre, rientra anche tra le buone abitudini quotidiane, indispensabile per condurre le nostre giornate e apportare al corpo la giusta dose di energia.

E se si scoprisse che uno degli alimenti più utilizzati a colazione, e non solo, aumenterebbe il rischio di ammalarsi di cancro? Ecco, a tal proposito, quali sono state le scoperte fatte da un recente studio condotto in Cina.

Colazione e tumori: cosa c’è da sapere

La colazione italiana, come tutti saprete, è prevalentemente a base di prodotti dolci i quali la maggior parte delle persone è solita accompagnare con bevande a base di latte. Un recente studio condotto in Cina, tuttavia, avrebbe stabilito che i prodotti lattiero-caseari potrebbero aumentare il rischio di cancro al fegato, al seno e di linfomi.

Tale ricerca è stata condotta analizzando circa cinquecentomila persone cinesi. Tra esse, il 70% consumava tali alimenti molto raramente; mentre 1/5 delle persone analizzate era solito consumarli almeno una volta a settimana.

Dopo accurate analisi, i ricercatori hanno evidenziato una correlazione tra il consumo frequente di prodotti lattiero-caseari e l’insorgenza delle tipologie di tumori precedentemente citate.

La parola ai ricercatori

Lo studio di cui sopra è stato realizzato solo di recente, ecco perché, secondo gli stessi scienziati che l’hanno condotto, c’è bisogno di più tempo e di maggiori studi per accertare e ampliare la notizia.

Ecco, a tal proposito, quali sono state le affermazioni dei ricercatori: “Questo è stato il primo studio importante a indagare il legame tra i prodotti lattiero-caseari e il rischio di cancro nella popolazione cinese. Sono necessari ulteriori studi per convalidare questi risultati, stabilire se queste associazioni sono casuali e indagare sui potenziali meccanismi sottostanti”.

Le popolazioni orientali, infatti, sono solite consumare dosi di prodotti lattiero-caseari di gran lunga minori rispetto a coloro i quali vivono in occidente, motivo per il quale nei cinesi in età adulta non è presente la lattasi, enzima necessario per metabolizzare i latticini.