Zelensky al G7: “La nuova escalation russa richiede nuove sanzioni e armi”

Dopo un’ora e mezza, si è concluso il vertice straordinario del G7, convocato su sollecitazione del presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, a causa della nuova escalation della Russia di Vladimir Putin nel suo Paese.

Il numero uno ucraino ha spiegato ai leader dei maggiori sette stati al mondo come siano necessarie nuove sanzioni per punire l’oligarca russo, anche se non basteranno. Solo con “un’adeguata difesa aerea – ha detto – la principale minaccia russa potrà essere fermata“. Zelensky, inoltre, ha anche ribadito di non voler in alcun modo attaccare la Bielorussia.

“La Russia ha iniziato una nuova fase dell’escalation” contro l’Ucraina, così Volodymyr Zelensky, il presidente del Paese invaso dalle forze armate di Vladimir Putin, ha iniziato il suo discorso nella riunione straordinaria del G7, da lui richiesta al cancelliere tedesco, Olaf Scholz, per l’inasprirsi, appunto, del conflitto che vede impegnate le sue forze armate contro quelle del Cremlino.

Per lui, “sono necessarie nuove sanzioni” perché l’oligarca “potrebbe produrre un’ulteriore escalation in Ucraina” ed è una minaccia per tutti. Le sanzioni, però, secondo il numero uno ucraino, non sono sufficienti, ma servono anche nuove armi, specie di un’adeguata difesa area, perché solo così si potrà fermare Putin. “Vi chiedo di aumentare lo sforzo generale per aiutare finanziariamente la creazione di uno scudo aereo per l’Ucraina. Milioni di persone saranno grate al G7 per un simile aiuto“, ha detto ancora.

Nel confronto, Zelensky ha voluto anche precisare che il suo Paese non ha alcuna intenzione di intraprendere “un’azione militare contro la Bielorussia“, ma anzi vuole solo difendere i propri confini, la propria integrità e “sovranità territoriale“. Per questo motivo ha chiesto che venga ”istituita una missione internazionale da inviare al confine tra Ucraina e Bielorussia per monitorare la situazione” considerate le dichiarazioni del presidente Alecsander Lukashenko nel consiglio di sicurezza di ieri.