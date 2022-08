“Siete bellissimi”, Ylenia riabbraccia Yari Carrisi: un momento che rimarrà nella storia | FOTO

Il figlio di Albano e Romina ha condiviso con i fan un momento storico: l’abbraccio con sua sorella Ylenia Carrisi. Scopriamo di più.

Benché siano passati tanti anni dalla sua scomparsa, si parla ancora di Ylenia Carrisi.

L’amore per Ylenia Carrisi

Albano e Romina non si sono mai rassegnati alla scomparsa della figlia Ylenia. Tant’è che ogni tanto, ritornano prepotenti i rumors che la vogliono viva. Da genitori, anche loro hanno sempre creduto che la figlia non potesse essere morta oppure sparita nel nulla e, quindi, continuano a sperare.

Le ultime indiscrezioni vorrebbero la donna trasferita in pianta stabile in Germania. Lì avrebbe tirato su famiglia. In realtà, di tracce certe di lei non se ne avrebbero da quando sparì a New Orleans nel 1994. L’allora giovane donna si era recata negli States per un viaggio in solitaria a cui il padre non era d’accordo.

Si è creduto che la scomparsa di Ylenia fosse stato la causa scatenante della rottura tra i suoi genitori. Correva l’anno 2013 quando il cantautore decise di presentare l’istanza di dichiarazione di morte presunta a Brindisi. La morte presunta venne, poi, dichiarata nell’anno successivo.

La foto pubblicata dal fratello Yari

Stavolta, in merito ad Ylenia Carrisi non è emerso niente di nuovo. Piuttosto, è uscito allo scoperto il fratello Yari che è stato sempre parecchio riservato sui suoi profili social. La foto è un’immagine di famiglia privata e mai condivisa prima. L’immagine è stata condivisa attraverso le sue Instagram stories.

Nell’istantanea si vedono tre bambini: Ylenia la maggiore, a cui è abbracciato Yari. Ylenia ha in braccio una sorellina più piccola Cristel. Manca soltanto Romina Jr. poiché non era ancora nata. Poi, ci sono due giovanissimi Albano e Romina. La foto è stata scattata nel luglio del 1986 a Mosca, in Unione Sovietica. Una paese a cui Albano era molto legato.

Questa condivisione improvvisa di Yari lascia comprendere bene come la pensi sulla morte presunta della sorella. Probabilmente, la pensa come sua mamma Romina che non ha chiesto al tribunale, a differenza dell’ex marito, di dichiarare la morte della figlia. Non è la prima volta che Yari condivide scatti della sorella. Scrollando il suo feed di Instagram, infatti, si scorge subito una foto in bianco e nero della bellissima sorella.

Intanto, non saranno mancati i commenti in direct a Yari. Sicuramente, i followers gli avranno scritto frasi del tipo: siete bellissimi. Ed è vero: in quegli anni la famiglia Carrisi era entrata nell’immaginario collettivo come modello a cui ispirarsi e tendere.