Barbara De Rossi: “Sono stata maltrattata a 50 anni”

Barbara De Rossi, classe 1960, attrice italiana di grande successo, da sempre a favore per i diritti delle donne, in una intervista rilasciata al quotidiano “La ragione”, confessa di essere stata maltrattata a 50 anni e le motivazioni per non aver più condotto la trasmissione Amore criminale in onda su Rai Uno, un format con lo scopo di denuncia sociale del tragico fenomeno della violenza sulle donne.

L’attrice, dal 1998 a favore dei diritti delle donne, nonostante non conduca più il programma, a microfoni spenti continua ugualmente la sua battaglia.

Il racconto di Barbara De Rossi

L’attrice romana, 62 enne, Barbara De Rossi, in una intervista rilasciata al quotidiano “la ragione” ha raccontato di essere stata maltrattata 12 anni fa e quali sono stati i motivi per il quale non conduce più Amore criminale, un programma con lo scopo di denuncia sociale del tragico fenomeno della violenza sulle donne, un tema molto caro per la protagonista de La piovra.

De Rossi spiega come ci si sente ad aver subito dei maltrattamenti e quali sono i meccanismi per i quali si può cadere nella trappola:

“Il maltrattamento è assolutamente filtrato dal sentimento non dal carattere. Perché io sono una persona dal carattere abbastanza forte e se ci sono cascata io, ci può cascare chiunque”.

Una vita a sostegno delle donne

L’attrice, mentre racconta di avere subito dei maltrattamenti all’età di 50 anni, spiega che dal 1998 è a favore e sostegno dei diritti delle donne. Una battaglia che ormai da 25 anni l’accompagna, diventando parte integrante della sua vita.

Lei che non conduce più il programma di denuncia sociale del fenomeno della violenza sulle donne, continua la sua battaglia a telecamere spente, non nascondendo di esserci rimasta male di non fare più parte del cast di Amore criminale.

“oggi “il linguaggio della tv è cambiato, si è inserita la volgarità. Questa tv non la riconosco più”.

Queste le parole rilasciate dall’attrice durante l’intervista al quotidiano “la ragione”, parlando anche del suo lavoro preferendo l’attività teatrale di gran lunga rispetto al piccolo schermo in quanto nel teatro è rimasta la libertà di decidere il testo e con chi lavorare.

Barbara De Rossi, ha spiegato che oggi, se vuoi diventare un’attrice e vuoi lavorare, purtroppo devi entrare dentro a certe scatole e quindi ti devi adattare. Sicuramente i tempi sono cambiati, rispetto a più di 30 anni fa quando lei ha iniziato a calcare i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo.