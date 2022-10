Sicilia: autobus si ribalta a causa del maltempo

Il maltempo in Sicilia ha creato grande paura anche se fortunatamente il tutto si è concluso senza nessuna persona che ha riportato ferite gravi.

Nel luogo dell’incidente, in cui durante il pomeriggio di venerdì 30 settembre si è abbattuto uno dei temporali più violenti, l’intera situazione si è aggravata ancora di più dalla presenza di una tromba d’aria alquanto intensa.

Un forte maltempo si è abbattuto in Sicilia

Un mix di vento forte e pioggia intense ha interessato la zona centrale della Sicilia in particolar modo nella provincia di Agrigento e Palermo.

Numerosi sono i danni che il maltempo ha provocato, un qualcosa aggravato anche dalle abbondanti piogge che ha causato molti allargamenti trasformando le strade dei paesi in accumuli di fango e acqua.

È questo ciò che hanno raccontato i testimoni che si sono trovati di fronte a degli enormi danni provocati dal maltempo. E così la Sicilia, da un momento all’altro, si è trovata a fare i conti con un vento fortissimo e con piogge più che abbondanti che hanno allagato le strade delle città.

Una situazione che ha provocato anche dei terribili incidenti. Basti pensare a ciò che è accaduto ad un autobus appartenente all’autolinea Gallo-Sais che si è ribaltato mentre stava percorrendo la statale 624, quella strada che collega Contessa Entellina a Sambuca di Sicilia.

Un incidente che ha provocato numerosi feriti anche se nessuno di loro è stato trasportato in codice rosso.

Le testimonianze dei passeggeri

Un incidente che poteva andare a finire molto peggio ma che fortunatamente ha provocato soltanto dei feriti lievi.

E questo è ciò che è accaduto in Sicilia nel momento in cui un autobus si è ribaltato a causa del maltempo.

Un argomento di cui ha parlato a lungo anche la Protezione Civile siciliana la quale ha affermato che la causa del ribaltamento è da attribuire all’allagamento della strada, luogo in cui si era generato grande caos per la presenza di tronchi e pietre sull’asfalto.

La situazione si è conclusa nel migliore dei modi anche perché i vigili del fuoco, l’Anas e i Carabinieri sono intervenuti tempestivamente.

Sul posto inoltre sono arrivati numerosissimi volontari che immediatamente hanno portato i soccorsi a tutti i passeggeri feriti e spaventati. Una situazione che ha richiesto inoltre anche l’arrivo di tre ambulanze e di diverse squadre appartenenti ai vigili del fuoco.

Il racconto dei passeggeri è davvero impressionante. Alcuni di loro sono stati in grado di abbandonare il pullman per entrare poi in un altro mezzo di trasporto, un autobus proveniente dalla città di Palermo.

Sono stati momenti di panico proprio come raccontano i passeggeri che si trovavano a bordo dell’autobus ribaltato. La prima cosa che hanno pensato di fare è stata quella di mettersi in contatto con i propri familiari così da dar loro una parola di conforto.

Lo stesso autista, che era alla guida dell’autobus, ha affermato di non essersi mai trovato di fronte ad una situazione simile e di non aver mai visto le strade delle città coperte di acqua e fango fino a quel punto.

La tromba d’aria provocata dal maltempo

La Sicilia quindi ha dovuto superare dei momenti molto spaventosi provocati da un temporale di grande potenza.

La situazione si è aggravata ancora di più nel momento in cui la zona è stata colpita anche da una forte tromba d’aria.

E’ questo ciò che ha causato il ribaltamento di un autobus che stava percorrendo la strada Palermo Sciacca. Il percorso in questione ha subito quindi un’interruzione in quel tratto stradale tra Poggioreale e il bivio Gulfa in direzione Sambuca di Sicilia e Santa Margherita Belice.

Le strade sono state rese impraticabili quindi a causa delle forti piogge che hanno inondato il percorso automobilistico rendendo impossibile lo spostamento dei veicoli.

Un automobilista ha voluto rilasciare una dichiarazione riguardo a ciò che ha visto, una situazione a cui non si potrebbe mai e poi mai credere:

“Ho assistito a scene terribili. Ho visto un autoarticolato trascinato via dalla furia dell’acqua. Non mi sono potuto fermare perchè rischiava anch’io di essere travolto. È caduta giù tantissima acqua. È impossibile percorrere la statale. Invito tutti a non mettersi in viaggio”

Il maltempo quindi ha piegato in due la regione della Sicilia causando molti danni e spavento anche se, fortunatamente, non c’è stato nessun ferito grave o vittima.