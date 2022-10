Scandalo a Windsor, il matrimonio potrebbe essere nullo: LEI rischia di perdere tutto

Nella Royal Family è nato un nuovo scandalo che riguarda un matrimonio che può essere considerato nullo. Ecco chi rischia di perdere tutto.

La famiglia reale del Regno Unito da sempre ha suscitato l’interesse dei tabloid di tutto il mondo e risulta essere quella più in vista rispetto ad altre famiglie reali di altri Paesi in giro per tutto il globo.

Negli ultimi anni c’è stato molto fermento riguardo la Royal Family per via dei problemi avuti all’interno del nucleo famigliare, in particolar modo dopo il matrimonio di Harry con Meghan Markle.

Royal Family: il segreto che sta scandalizzando tutto il Regno

La coppia dopo essersi trasferiti oltreoceano avevano rilasciato un’intervista da Oprah Winfrey dove la Markle ha dichiarato di essere stata vittima di razzismo per via del colore della sua pelle e di quella di suo figlio.

Successivamente, i due si sono fatti vedere sempre meno a Buckingham Palace fino alla morte della Regina Elisabetta II dove i due si sono ripresentati a corte per dare l’ultimo saluto alla Sovrana.

Nei giorni successivi ai funerali della Monarca, sono cominciate a trapelare alcune indiscrezioni riguardo un libro bomba che rivelerebbe i comportamenti non del tutto regali della coppia.

Secondo quanto riportato dall’autore del libro, Meghan Markle avrebbe più volte avuto comportamenti superbi nei confronti dei dipendenti a Palazzo e Harry avrebbe avuto un comportamento simile per assecondare i capricci di sua moglie.

A contrastare questo libro, arriva quello autobiografico scritto proprio da Harry la cui pubblicazione, secondo alcune indiscrezioni, è stata rinviata prima per via della richiesta della casa editrice di edulcorare alcuni termini e successivamente per la decisione del principe stesso di levare alcuni racconti dopo la morte della Regina Elisabetta II in segno del rispetto per la sua figura.

Questo libro pare rivelerà alcuni segreti della Royal Family ma in questi giorni c’è una notizia che sta facendo il giro del mondo e a parlarne per primo è stato il settimanale tedesco Meine Freizeit.

Il matrimonio che potrebbe essere annullato

La notizia riguarda il matrimonio tra Re Carlo III e Camilla Shand, adesso divenuta Regina consorte per via dell’ascesa al trono di Carlo dopo la morte di sua madre ma le nozze che sono state celebrate nel 2005 potrebbero diventare nulle.

Il motivo per il quale il matrimonio tra Carlo e Camilla potrebbe essere annullato sta nel fatto che i due pare essere legati non solo dall’amore che gli ha travolti ma anche per un legame di sangue.

La coppia reale pare essere formata da due cugini in quanto tra la bisnonna di Camilla, Alice Keppel e il trisavolo di Re Carlo III, Edoardo VII hanno avuto una tresca extraconiugale.

Infatti, nel 1898 sembra che la madre della nonna di Camilla, sia stata l’amante ufficiale di Edoardo VII che era legato in matrimonio con Alessandra di Danimarca a tal punto che pare che la seconda figlia della donna, Sonia sia la figlia illegittima nata da questo rapporto.

Sonia, non è altro che la nonna di Camilla Shand ossia antenato di Re Carlo III e questo farebbe della sua Regina consorte una parente e di conseguenza il loro matrimonio potrebbe essere annullato.

Se questa indiscrezione risulta essere vero e le nozze vengono annullate, Camilla perderebbe il titolo di Regina consorte e si ritroverebbe a mani vuote e molto delusa visto che pare ambire da tempo a questo titolo.

I sudditi sono rimasti appassionati da questa storia, dato che da tempo un uomo di nome Simon Charles Dorante-Day afferma di essere l’erede al trono del Regno Unito in quanto figlio segreto di Carlo e Camilla.

L’uomo da ben tre anni sta lottando con pratiche legali per far in modo che ci sia un test del DNA che proverebbe che la paternità di Carlo e la maternità di Camilla levando così al principe di Galles William, la possibilità di diventare il prossimo Re del Regno Unito.