È consentito dalla legge mettere il veleno per topi? Purtroppo lo sanno in pochi

Il veleno per topi è una realtà, ma la legge cosa dice in merito? È consentito oppure sarebbe bene evitare?

Il veleno per topi migliore lo fabbrica madre natura, con il gatto che lo scaccia via da ogni tipo di ambiente. Inoltre, usare dei veleni potrebbe essere altamente nocivo anche per gli altri animali che inavvertitamente potrebbero ingerirlo. Lasciando un attimo da parte il discorso che uccidere un animale non dovrebbe essere consentito, che cosa dice la legge italiana in merito ai topi e al veleno?

Veleno per topi, cosa dice la legge?

Il Codice Penale italiano sanziona la morte di un animale che viene provocata senza necessità o per crudeltà. Resta quindi inteso che uccidere un animale è reato a prescindere dalla tipologia. Tuttavia, avvelenare un topo potrebbe essere inteso come necessità. Anche se sull’argomento ci sono moltissimi dubbi a riguardo da parte dei maggiori esperti della legge italiana.

Chi offre una polpetta avvelenata ad un cane che abbaia commette un reato, così come avvelenare un gatto se irrompe nel giardino senza invito. Il topo avvelenato viene visto come necessità, per tutelare la pulizia e la salute degli esseri viventi in generale.

Il ratticida è in vendita ma viene evidenziato, in moltissimi casi, come un prodotto altamente nocivo per l’essere umano e gli altri animali. Quello che viene usato provoca al topo una emorragia interna e la sua morte.

Alcuni topicidi sono già stati banditi dal commercio per la quantità di veleno nella composizione. I nuovi in circolazione sono stati studiati al fine che non possano far male agli altri animali. Sembra infatti che siano stati prodotti per attirare i topi.

Avvelenare un topo è legale?

I prodotti denominati veleni per topi che si trovano in commercio, vengono venduti solo da negozi specializzati.

Questi prodotti hanno superato i test e la valutazione ministeriale in toto con conformità per la salute umana e degli altri animali. Per questo motivo considerati legali. La confezione deve riportare ogni tipo di istruzione e gli estremi completi del decreto ministeriale.

Al momento è vietato l’uso di prodotti per topi che hanno una concentrazione superiore al 0,003% di anticoagulante. Questi possono essere usati solo dai professionisti del settore, mentre per i privati è richiesto l’uso di soli prodotti con sostanze in concentrazione al di sotto dello 0,003%.

Nel momento in cui in casa c’è una presenza di topi, allora è il caso di chiamare dei professionisti del settore che faranno tutto nei termini di legge e in maniera sicura.

Le imprese specializzate useranno dei prodotti appositi e autorizzati, usati al fine di non nuocere la salute delle persone e degli altri animali. Ovviamente, sarà loro cura avvisare con appositi cartelli tutti gli abitanti del quartiere all’interno delle zone interessate. Sempre la ditta specializzata alla fine andrà avanti con l’opera di bonifica e controllerà il lavoro fatto.