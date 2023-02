“Si sono scelti”, ultima ora dal trono over di UeD: cascata di petali a centro studio

UeD, arriva il colpo di scena inaspettato dal trono over. Nel programma di Maria De Filippi accade questo, loro lasciano insieme la trasmissione. Cascata di petali a centro studio per due protagonisti chiacchieratissimi del dating show.

Cadono i petali nello studio di Maria De Filippi ma non per tronista e corteggiatrice, bensì per due protagonisti del trono over. Proprio loro hanno deciso di lasciare insieme il programma.

Colpo di scena nel salotto di UeD

Maria De Filippi sa come sorprendere i suoi telespettatori. Da ormai venticinque anni, la moglie di Maurizio Costanzo, seduta sulle sue iconiche scalette, assiste come il deus ex machina alle dinamiche che si verificano nel programma più seguito dagli italiani nella fascia pomeridiana.

A riservare questa volta sorprese, sono due protagonisti del trono over. Mentre su internet iniziano a circolare delle indiscrezioni riguardo tronisti e corteggiatori, che presto potrebbero fare la scelta e lasciare il programma, in realtà il colpo di scena viene dal trono over.

Due protagonisti senior lasciano tutti di sasso: proprio loro hanno deciso di abbandonare la trasmissione e di viversi l’amore scoppiato nel programma fuori dagli studi televisivi. Scopriamo chi sono i due innamorati colpiti dalla freccia di Cupido. Tutti restano senza parole, anche il web si infiamma.

Chi sono i protagonisti del trono over che lasciano il programma

Arriva il colpo di scena nel salotto di Maria De Filippi. Due protagonisti del trono over lasciano insieme il programma per viversi fuori dagli studi: stiamo parlando di Alessandro Sposito e Pamela Fersini.

Il cavaliere partenopeo e la bionda dama, hanno deciso di viversi la loro conoscenza lontano dalle telecamere. Queste le indiscrezioni che da qualche ora circolano sul web. Stando alle talpine, il 13 febbraio è stata registrata una nuova puntata della trasmissione che andrà in onda nei prossimi giorni e proprio nel corso di queste registrazioni è accaduto qualcosa di incredibile.

Non soltanto Alessandro avrebbe chiesto alla sua Pamela di viversi fuori dal programma ma come pegno d’amore le avrebbe regalato addirittura un anello di fidanzamento. Alessandro Sposito è arrivato in trasmissione solo da poco tempo ma ha fatto parlare a lungo di sé per via del suo atteggiamento definito anche dagli opinionisti incomprensibile.

Dopo aver conosciuto tante dame diverse tra di loro, anche per età – pure con Gemma è uscito – sembra però che il suo cuore oggi appartenga soltanto a Pamela. Ebbene, anche lei pare che non vedesse l’ora di viversi Alessandro fuori dal programma: il suo desiderio si è avverato.

Non tutti hanno visto di buon occhio l’abbandono del programma da parte della dama. Tanti credono infatti che Alessandro non abbia nobili intenzioni e che sia piuttosto un abile giocatore e calcolatore.

Sul web se ne leggono di ogni. Buona parte degli internauti sono convinti infatti che Alessandro abbia deciso di uscire dal programma con Pamela solo per ripulire la sua immagine, macchiata da alcune segnalazioni arrivate in studio sulla sua persona.

Come procede il loro amore lontano dalle telecamere? Per ora non è dato saperlo. Fin quando la puntata della scelta non andrà in onda, i protagonisti non possono esporsi nemmeno sui social.

Nelle nuove puntate che andranno in onda in questi giorni, assisteremo non soltanto all’addio al programma di Alessandro e Pamela ma anche ad altri colpi di scena incredibili. Armando Incarnato, per esempio, litigherà furiosamente con Gianni Sperti.

L’opinionista pugliese lo accuserà di scaldare la sedia da anni, inutilmente, dato che non è interessato mai a nessuna donna. Interverrà sulla questione anche Maria De Filippi facendo presente al cavaliere, che si è detto invece interessato alla dama Antonella, che ormai la signora è impegnata con Luca.

Per quanto riguarda invece il trono classico, sembra che Federico, il bel ricciolino, sia pronto a fare finalmente la sua scelta. Chi vorrà al suo fianco, Carola o Alice? Per vedere tutte queste novità e colpi di scena, non ci resta che attendere ancora un pochino.