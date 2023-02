Messina, trovato il corpo semi carbonizzato del 16enne scomparso ieri

By

Messina, trovato il corpo semi carbonizzato di un ragazzo di 16 anni

È giallo a Merì, piccolo comune alle porte di Messina, dove nella serata di ieri – giovedì 16 febbraio – è stato rinvenuto il corpo semicarbonizzato di un ragazzo di 16 anni.

La scoperta è avvenuta poco dopo le 21:30. Il corpo del 16enne era in un parcheggio. Sul fatto sono ora in corso le indagini dei carabinieri. Sul fatto sono ora in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto coadiuvati dai colleghi dei Ris.

A quanto pare da ieri pomeriggio del ragazzo non si avevano più notizie. Nella zona non vi sarebbero telecamere, e questo renderebbe più difficile il lavoro degli investigatori. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, compreso un gesto volontario. Accanto al cadavere è stato trovato anche un contenitore contenente del liquido infiammabile.

Notizia in aggiornamento.