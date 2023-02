Ecco perché a fine febbraio iniziano in tanti a spargere la cenere sulle finestre di casa

Tra i numerosi “trucchetti della nonna” vi è anche quello dell’utilizzo della cenere per ovviare a un fastidioso problema che tutti noi siamo soliti riscontrare. Perché posizionarla sui davanzali delle finestre di casa? Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Prendersi cura della propria casa è un’attività che richiede tempo, attenzione e un po’ di sana astuzia, specie se si desidera evitare l’utilizzo di prodotti a base di agenti chimici. Questi ultimi, infatti, sono molto efficaci contro la risoluzione di problemi domestici; oltre a essere inquinanti, però, il forte odore da essi emanato può, a lungo andare, provocare danni alla salute.

Fortunatamente, da alcuni anni a questa parte si sta diffondendo sempre più l’abitudine di ricorrere a rimedi fai da te. Ne esistono diversi, sono spesso molto economici e in grado di ovviare a ogni tipo di problema. In questo modo, salvaguarderemo non solo il nostro benessere, ma anche quello dell’ambiente e dei nostri portafogli. Di che cosa necessitiamo per testarli? Solamente di ingredienti naturali. Non tutti sanno, ad esempio, che la cenere può rivelarsi un vero e proprio alleato nella lotta contro gli insetti.

A tutti, infatti, può capitare di constatare la presenza di formiche negli ambienti domestici, e quando accade, il primo istinto è quello di ricorrere ai classici insetticidi. Esiste un altro modo per liberarsene? La risposta è sì, ed è più semplice di quanto si possa pensare.

Da cosa sono attratte le formiche?

La presenza di formiche in casa è un problema che tutti, almeno una volta nella vita, siamo stati chiamati ad affrontare. Questi piccoli insetti, infatti, sono spesso in cerca di cibo, e non è raro sorprenderle a camminare tutte in fila o in gruppo sui pavimenti o qualsiasi altro tipo di superficie presente nelle nostre abitazioni.

Principalmente, come già accennato poc’anzi, le formiche sono attratte dalla presenza di generi alimentari di tutti i tipi: esse, infatti, sono onnivore, ma hanno una particolare debolezza per gli alimenti dolci quali, ad esempio, lo zucchero. Anche un’ambiente particolarmente umido e la presenza di perdite in casa può favorire la loro presenza.

Per prevenire la visita di questa fastidiosa specie animale, bisogna innanzitutto avere cura di non lasciare tracce di cibo incustodite. Dopodiché, una regolare attività di pulizia; la chiusura di eventuali crepe o buchi nel pavimento e l’eliminazione di umidità possono aiutare ad evitare le loro visite indesiderate.

Utilizzare la cenere come repellente

Per evitare che le formiche si aggirino indisturbate per casa, oltre ai classici insetticidi, è possibile ricorrere all’utilizzo di prodotti naturali, a impatto zero ed economici. Tra essi, oltre ai fondi di caffè, vi è anche la cenere.

Le formiche, infatti, non amano la cenere, e posizionarne un po’ sui davanzali delle finestre fungerà da barriera. In questo modo, gli insetti saranno infastiditi dalla presenza di tale polvere, e la nostra casa sarà finalmente libera dalla loro presenza.