“Si sono già lasciati”, l’indiscrezione da UeD: la scelta più breve della storia. Nessuna coppia è mai durata così poco. Ecco chi si è già detto addio.

Arriva la notizia che i fan non si aspettavano: loro si sono già lasciati. Lo scoop da Uomini e Donne fa rimanere tutti a bocca aperta. Ecco chi è la coppia scoppiata a distanza di pochissimo tempo dalla scelta.

Coppia di Uomini e Donne travolta dallo scandalo

UeD, il programma di Maria De Filippi va in vacanza. Da qualche giorno ormai i telespettatori di Canale 5 hanno constatato che su Mediaset è in onda il meglio di questa edizione.

Tra pochissime settimane, la conduttrice più amata della televisione italiana darà il via ad un altro programma attesissimo dai suoi fan ovvero Temptation Island, che dopo più di un anno di pausa ritorna nei palinsesti televisivi.

Intanto, il pubblico mariano continuerà a seguire, anche attraverso i social, i risvolti sentimentali dei protagonisti del salotto dei sentimenti di Canale 5. A proposito di volti noti della trasmissione, l’ultima indiscrezione fa rimanere davvero tutti a bocca aperta.

Con grande sorpresa, si comunica pubblicamente la fine della loro relazione. Ecco chi sono i protagonisti del dating show di Canale 5 che, a distanza di poco tempo dalla scelta, si sono già lasciati.

UeD, loro i protagonisti della scelta più breve della trasmissione

Da qualche ora non si parla d’altro sui social che di loro, due volti amatissimi del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, che si sono già lasciati a pochi giorni dalla scelta. Stiamo parlando di Luca Daffrè e Alessandra Fumagalli.

Soltanto il 10 maggio 2023 andava in onda la scelta del giovane tronista che, con grande sorpresa di tutti, annunciava la sua intenzione di voler lasciare la trasmissione con la bella Alessandra.

A distanza di soli otto giorni dalla messa in onda della scelta, ecco l’annuncio social che ha lasciato tutti di sasso. A parlare è proprio l’ex naufrago Luca che sul suo profilo Instagram comunica la fine della sua storia con la bella ex corteggiatrice.

Ma che cosa è successo tra i due giovani ragazzi? Perché la loro storia è giunta al capolinea così presto? Si tratta senza dubbio della scelta più breve mai registrata a Uomini e Donne.

Luca, attraverso delle semplici parole impresse su un post, ha dichiarato che lui e Alessandra sono incompatibili, due persone che appartengono a mondi diversi. Il giovane asserisce chiaramente che lei non si è riuscita ad integrare perfettamente nel suo mondo rendendo nei fatti impossibile proseguire la frequentazione.

Dopo qualche ora di silenzio, sui social è apparsa anche Alessandra Fumagalli che attraverso delle storie ha voluto dare invece la sua versione dei fatti. Alessandra si è mostrata ai follower dispiaciuta, turbata ma anche arrabbiata.

Ha dichiarato che Luca non si è dato una possibilità con lei e che che fin dalla loro uscita dalla trasmissione lui ha alzato un muro iniziando a confrontarla e a paragonarla con altre ragazze, anche altre ex corteggiatrici della trasmissione.

Ma non è tutto. La giovane ha asserito anche che, da quando è terminato il programma, i due non si sono visti se non per 8 ore, tempo a suo dire insufficiente per conoscere anche solo superficialmente una persona.

La Fumagalli si è detta delusa e solo qualche ora fa ha comunicato ai suoi follower di non voler più parlare di questa storia. Per il momento, nessun commento di risposta da parte dell’ex tronista che ha reso privato il suo profilo Instagram.

Proprio a questo proposito, la Fumagalli ha lanciato all’ormai ex, una frecciatina affermando che la scelta a Uomini e Donne è stata per lui solo di convenienza. È davvero una situazione spiacevole questa nella quale si sono ritrovati Alessandra e Luca. Mai una scelta così breve si era registrata a UeD.

Io sconcertata 😱 Luca e Alessandra di #ued di sono già lasciati. Assurdo😓 pic.twitter.com/mu6nmnPMJJ — Ginevra (@Ginevracasalin) May 19, 2023

Nemmeno una settimana è durata la frequentazione di questi due giovani dato che ciascuno di loro ora ha già preso strade diverse. Certo, in passato ci sono stati protagonisti del programma che si sono lasciati a distanza di poco tempo ma Luca e Alessandra hanno battuto ogni record.

Che cosa succederà ora? Intanto sui social scoppia la polemica. Molti internauti si sono schierati dalla parte di Alessandra affermando che Luca si è presentato a UeD solo per aumentare il numero dei follower e ottenere più notorietà.

Qualche altro invece continua a sostenere Daffrè affermando che, al contrario, è Alessandra a non essersi impegnata in questa frequentazione. Sicuramente nelle prossime ore Luca Daffrè replicherà alle dichiarazioni di Alessandra e il pubblico di Uomini e Donne è sicuro: questa storia, almeno da un punto di vista mediatico, è solo agli inizi.