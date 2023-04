“Hai ingannato la redazione”, caos al trono over UeD: Maria De Filippi scopre tutto

Caos al trono over UeD, Maria De Filippi scopre l’inganno. Amatissimo volto del noto dating show di Canale 5 sotto processo con l’accusa di aver ingannato tutti.

Scoppia il caos nel salotto dei sentimenti di Maria De Filippi. L’amatissima conduttrice scopre la menzogna. Volto noto della trasmissione incastrato dalle telecamere. È polemica anche sui social.

Maria De Filippi scopre la verità: ecco chi ha ingannato la redazione

Continuano ad andare in onda le nuove puntate di Uomini e Donne. Dopo il lutto che ha colpito in maniera tragica la famosa conduttrice Mediaset, Maria De Filippi si è immediatamente rimboccata le maniche e, sfoggiando tutta la sua forza, è tornata nuovamente a tener compagnia al pubblico italiano.

Il famoso salotto dei sentimenti di Canale 5 continua ancora a riservare tantissime sorprese ai telespettatori ma non tutte positive. Ciò che è accaduto proprio di recente nel trono over di UeD ha lasciato davvero tutti senza parole. La presentatrice ha scoperto l’inganno: le menzogne sono venute a galla.

Un volto noto della trasmissione incastrato dalle telecamere, scoppia anche la polemica sui social. Nessuno si aspettava da questa persona un atteggiamento così subdolo e meschino. Scopriamo insieme che cosa è accaduto in trasmissione e perché la conduttrice è rimasta, come tutti, senza parole.

Caos al trono over UeD: salta fuori la verità

Tutti coloro che si presentano nel programma di Maria De Filippi sottoscrivono un contratto che obbliga i partecipanti a tenere un comportamento corretto e trasparente nei confronti del pubblico e della redazione.

Ciò che è successo però al trono over di UeD viola deliberatamente accordi e regole contrattuali. Scoppia il caos in trasmissione: un volto noto del programma sotto processo dinanzi a tutti: lei accusata di aver ingannato la redazione, la conduttrice e i telespettatori.

Chi si ritrova ora a fronteggiare l’ira di Maria De Filippi ma anche il disappunto del mondo web è la tronista Nicole Santinelli. La bella ragazza bionda che solo da poco più di un mese siede sul trono più famoso d’Italia, sta destando da qualche ora scalpore.

Lei, ripresa dalle telecamere insieme al suo corteggiatore Andrea, è stata colta in flagrante a compiere una violazione del regolamento. Che cosa hanno combinato i due giovani ragazzi? Procediamo con ordine e spieghiamo tutto in maniera chiara e precisa.

Innanzitutto l’inganno è stato svelato da un personaggio chiacchieratissimo del trono over ovvero Riccardo Guarnieri. L’ex fidanzato di Ida Platano ha comunicato alla redazione, a seguito di una delle ultime puntate, di aver visto un atteggiamento ambiguo tenuto da Andrea nei confronti di Nicole.

Il cavaliere tarantino ha specificato di aver visto il giovane corteggiatore passare di nascosto alla tronista un biglietto mentre i due si concedevano un ballo al centro dello studio.

A seguito della soffiata di Riccardo, la redazione ha proceduto immediatamente a vagliare i filmati delle telecamere mostrando anche alla conduttrice e ai telespettatori il comportamento scorretto tenuto da Nicole e Andrea.

Dopo aver visionato il filmato, anche Gianni Sperti ha voluto dare la sua opinione affermando che tanto la tronista quanto il corteggiatore si sono comportati in maniera per nulla corretta nei confronti del programma.

Sebbene Nicole abbia cercato di giustificarsi in tutti i modi affermando di aver agito in buona fede e scusandosi per non aver raccontato immediatamente tutto alla redazione, a nulla sono valse le sue scuse.

Il pubblico, gli opinionisti e anche i social l’hanno duramente attaccata. Ma che cosa c’era scritto su questo famoso bigliettino che tanto clamore ha suscitato? Solo due parole: “Ti voglio”. Nicole ha dichiarato dinanzi a tutti che credeva che Andrea avesse avuto il consenso della redazione per scriverle il bigliettino.

Appurato che il permesso non poteva mai esserci perché avere contatti senza il consenso della redazione è vietato dal regolamento, la giovane tronista ha fatto un sincero mea culpa.

Credo che siamo tutti d’accordo sul fatto che Nicole ha ingannato la redazione #ued pic.twitter.com/xKbq5aoXXJ — Pazzapsicopatica (@Pazzapsico) April 14, 2023

Come hanno reagito i suoi altri corteggiatori, ovvero Carlo e Cristian? In maniera completamente differente: Carlo ha creduto alla buona fede di Nicole e si è accomodato sugli spalti mentre Cristian ha lasciato la trasmissione già provato per il bacio che Nicole e Carlo si sono scambiati durante la loro ultima esterna.

Insomma, scoppia il caos al trono over UeD. Nicole, che fino ad ora era tra le preferite del pubblico e anche degli opinionisti, ha forse macchiato in maniera irrimediabile la sua immagine?

Sui social fioccano critiche e giudizi nei suoi confronti. In tanti l’hanno accusata di aver giocato in maniera poco pulita ma soprattutto di aver ingannato la redazione. Per il momento, Maria De Filippi non ha preso alcun provvedimento né nei confronti della tronista né nei confronti del corteggiatore. Certo è però che nessuno avrà più fiducia in Nicole.