Si sente male e annega in mare, morta una donna di 76 anni a Pozzuoli

Indagini ancora in corso per capire cosa è successo ad una donna di 76 anni che si trovava, nella giornata di ieri, sulla spiaggia libera di Lucrino, in via Miliscola, a Pozzuoli, in provincia di Napoli. La donna, con molta probabilità, si è sentita male ed è morta annegata. Sul luogo della tragedia sono immediatamente intervenuti i medici del 118, che hanno provato a rianimare la donna, quanto anche i Carabinieri della locale stazione, che hanno subito avviato le indagini.

Sono stati alcuni bagnanti che si trovavano in spiaggia con la donna, a lanciare l’allarme quando si sono accorti di ciò che stava accadendo. Quando sono arrivati i medici e sono riusciti a recuperare la donna, si sono subito accorti che essa aveva una ferita alla testa, verosimilmente conseguenza di un impatto.

Stando ad una prima ricostruzione che deve essere, comunque, verificata, la donna è probabilmente caduta da un muretto dove era seduta e, da lì, sarebbe finita in acqua. Forse a causarle la caduta sarebbe stato un malore che le ha fatto perdere i sensi. Quando è caduta in acqua è subito annegata, prima che le altre presone che erano lì accanto a lei potessero darle una mano a risalire.

Si è sentita male all’improvviso

Il personale medico del 118, una volta arrivato sul posto, ha provato anche a rianimare la donna, ma purtroppo per lei non c’era più nulla da fare. Era deceduta sul colpo. Per questo motivo, è stata disposta l’autopsia sul suo corpo e la salma è stata posta sotto sequestro dalle autorità giudiziarie. L’autopsia e i vari esami porteranno a capire cosa abbia causato alla donna il malore che è stato fatale per lei, causandole la caduta che l’ha portata, poi, all’annegamento.

Una tragedia che è avvenuta sotto gli occhi degli altri bagnanti che non sono riusciti in tempo ad aiutarla e a soccorrerla.