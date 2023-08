Reddito di Cittadinanza: in arrivo il bonus di 150 euro ad agosto

Dopo continui ritardi e lungaggini accumulate nel corso dei mesi, è in arrivo l’accredito del bonus anti-inflazionistico ai percettori del Reddito di Cittadinanza.

Inps aveva promesso l’accredito del bonus di 150 euro a febbraio, ma a causa dei continui ritardi, l’indennità una tantum deve essere ancora accreditata ai beneficiari del RdC. Oltre alla ricarica mensile, ad agosto sarà accreditato il bonus anti-inflazionistico di 150 euro a tutti coloro che continueranno a percepire il Reddito di Cittadinanza fino alla fine dell’anno. Potranno ricevere l’indennità anti-inflazionistica pari a 150 euro tutti i nuclei familiari con componenti “inoccupabili”, ovvero minori, disabili, over 60 e fragili. A partire dal primo gennaio 2024 il RdC sarà sostituito dall’Assegno di inclusione.

Bonus anti-inflazionistico in arrivo per i percettori del RdC

I beneficiari del Reddito di Cittadinanza potranno finalmente percepire il bonus anti-inflazionistico, ovvero l’indennità una tantum pari a 150 euro erogata a favore di coloro che si trovano in condizioni di disagio economico. Il bonus anti-inflazionistico è un aiuto economico erogato a favore delle famiglie che non riescono a fare fronte ai rincari ed alla fiammata inflazionistica.

Inizialmente questa indennità una tantum spettava ai pensionati ed ai lavoratori dipendenti, ma successivamente la platea è stata ampliata. Oltre ai pensionati ed ai dipendenti, hanno potuto accedere al bonus 150 euro anche i lavoratori autonomi e titolari di Partita IVA, oltre ai lavoratori stagionali, borsisti, ricercatori, percettori della disoccupazione e titolari del Reddito di Cittadinanza.

Quando sarà accreditato il bonus 150 euro ai titolari del RdC?

I titolari del Reddito di Cittadinanza, che non hanno ricevuto l’sms dall’Inps, potranno vedersi accreditata la ricarica mensile e il bonus 150 euro. Grazie all’accredito dell’indennità una tantum le famiglie percettrici del RdC potranno mitigare gli effetti dell’inflazione, che rimane ancora alta nonostante l’intervento della Bce ad aumentare i tassi d’interesse.

L’accredito dell’indennità anti-inflazionista arriverà in corrispondenza della ricarica della card RdC. A partire dal 16 agosto sarà disponibile per tutti coloro che ricevono la misura economica per la prima volta o a coloro che ricevono il rinnovo. Gli altri beneficiari della misura dovranno aspettare il 27 agosto per ricevere l’accredito della ricarica, oltre al pagamento del bonus anti-inflazionistico.

Come verificare quando sarà accreditato il bonus 150 euro?

Per avere maggiori informazioni sulla data di accredito del bonus spettante, è necessario accedere al sito Inps e consultare il fascicolo previdenziale del cittadino, accedendo tramite Spid, Cns e Cie.

Chi non avrà diritto al bonus 150 euro ad agosto?

Il bonus 150 euro non spetta a tutti i nuclei familiari che hanno ricevuto l’sms dall’Inps che avvisava della sospensione dell’erogazione del RdC. Ad agosto non riceveranno il bonus anti-inflazionistico e la ricarica sulla card tutti i nuclei familiari con componenti di età compresa tra i 18 ed i 59 anni, considerati “occupabili”.

Questa platea dovrà attendere l’erogazione di una nuova misura che dovrebbe essere erogata a settembre: Supporto per formazione e lavoro. Si tratta di un assegno mensile di importo pari a 350 euro che sarà erogato per una durata pari a 12 mesi.