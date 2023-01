Si schiantano con l’auto, Ingrid Dal Santo muore a 32 anni: la madre positiva all’alcol test

Il drammatico incidente, costato la vita a Ingrid Dal Santo, 32 anni, è avvenuto nella tarda serata del 13 dicembre scorso nel vicentino.

Nelle scorse ore i carabinieri hanno accertato che la donna al volante dell’auto guidava con un tasso alcolemico 5 volte superiore al limite consentito. Per la giovane non c’è stato nulla da fare, Ingrid è morta sul colpo, la madre è stata ricoverata in ospedale per diverse settimane. I carabinieri hanno accertato che la donna si è messa al volante dell’auto dopo aver bevuto. La madre della vittima è ora accusata di omicidio stradale.

L’incidente è avvenuto lungo la Strada provinciale 350 all’altezza di Arsiero, in provincia di Vicenza. L’auto, con a bordo madre e figlia, è finita prima fuori strada, per poi schiantarsi contro un Suv. Un frontale che non ha dato scampo alla 32enne, morta sul colpo.

Si schiantano con l’auto: morta Ingrid Dal Santo

Un drammatico incidente, quello avvenuto lo scorso 13 dicembre, e costato la vita a Ingrid Dal Santo, 32enne di Vicenza. La giovane era in auto con la mamma, quando – lungo la Strada provinciale 350 all’altezza di Arsiero, in provincia di Vicenza – la loro auto è finita prima fuori strada, per poi schiantarsi contro un Suv. Un frontale che non ha dato scampo alla 32enne, morta sul colpo.

Stando a quanto hanno ricostruito i carabinieri della stazione di Valdastico, è emerso che la madre della vittima, alla guida della Citroen C3, ha perso il controllo dell’auto, dopo aver invaso la carreggiata opposta, e si è schiantata frontalmente con un Suv che sopraggiungeva in direzione opposta. Il conducente del Suv è rimasto illeso.

Un impatto terribile: l’auto con a bordo le due donne è stata sbalzata per diversi metri finendo in un fossato a lato della carreggiata. Ingrid è morta sul colpo.

La madre è stata ricoverata in ospedale per diverse settimane.

La madre era al volante ubriaca

Nelle scorse ore, i carabinieri hanno accertato che la madre della vittima, la sera dell’incidente, si è messa al volante dell’auto dopo aver bevuto. La 50enne guidava con un tasso alcolemico 5 volte superiore al limite consentito.

La madre di Ingrid è stata denunciata in stato di libertà per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza. La pena previsto per il reato di omicidio stradale va dai 2 ai 6 anni reclusione. Saranno ora le indagini a chiarire l’esatta dinamica dei fatti e del drammatico incidente, costato la vita alla 32enne.