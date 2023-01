Come disintossicare il corpo, solo così elimini tutto lo sporco dall’organismo

Come disintossicare il corpo? Solo in questo modo elimini tutto lo sporco dall’organismo. Ti bastano pochi e semplici ingredienti per realizzare l’elisir di lunga vita. Non te ne pentirai.

Il tuo corpo ti sta chiedendo aiuto? Inizia a disintossicare l’organismo. Solo in questo modo sarai capace di espellere tutte le tossine, anche quelle più dannose. Pronta a scoprire il segreto utilizzato dagli orientali?

Disintossicazione naturale: quando il corpo chiede aiuto

Può capitare che il nostro organismo ogni tanto finisca per darci qualche problemino. Se anche tu ultimamente ti sei ritrovato a combattere con sintomi fisici piuttosto fastidiosi, per esempio mal di testa o dolori di stomaco, significa che il tuo corpo ti sta chiedendo aiuto.

Cosa fare in questi casi? Ovviamente, oltre che rivolgerti a sanitari di competenza, puoi optare per un detox naturale in grado di eliminare tutte le tossine e la sporcizia nel tuo organismo.

Sai che si possono realizzare degli Elisir naturali e perfettamente sicuri con pochi e semplici ingredienti? Continua a leggere. Se anche tu hai voglia di purificare il tuo corpo, dovrai assolutamente provare questa ricetta.

Impiegherai pochissimi minuti per realizzarla ma i risultati per il tuo organismo saranno così benefici che non potrai più farne a meno. Questo è il metodo utilizzato soprattutto in Medio Oriente.

Il detox naturale per purificare l’organismo

Se sei arrivata a leggere fin qui, è perché anche tu credi che il tuo corpo abbia bisogno di aiuto. Sei alla ricerca di idee naturali per creare degli Elisir o detox in grado di purificare il tuo organismo? Allora sei nel posto giusto.

Ecco la ricetta che mettiamo a tua disposizione, utilizzata soprattutto in Medio Oriente per purificare il corpo dalle tossine. Siamo sicuri che ci ringrazierai. Per la nostra ricetta avrai bisogno di due limoni che metterai in una ciotola all’interno della quale aggiungerai acqua calda.

Attenzione a pulire bene i limoni, devono essere privati di sporcizia e impurità. Aggiungi anche un cucchiaino di bicarbonato di sodio all’acqua calda e lascia i limoni in ammollo per 10 o 15 minuti.

A questo punto, procurati due teste d’aglio. Dividile a spicchi e puliscine alcune che andrai poi a tritare finemente. L’aglio è davvero ottimo perché purifica il sangue, pulisce i vasi sanguigni e previene anche la formazione di coaguli.

Rimuove inoltre i liquidi accumulati nelle articolazioni e nelle ossa e previene la calcificazione, soprattutto delle ginocchia. Questa ricetta la possono realizzare veramente tutti. L’unico inconveniente riguarda le donne in gravidanza che dovranno rivolgersi sempre al proprio ginecologo di fiducia per qualsiasi problema.

L’aglio purifica davvero il corpo dalle tossine. Una volta che l’avrete tritato finemente, mettetelo all’interno di un barattolo di vetro. Poi pulite i limoni messi precedentemente in acqua per 15 minuti e asciugateli con carta assorbente.

A questo punto, tritateli finemente eliminando i semini contenuti all’interno. Anche il limone ha delle proprietà straordinarie. Esso è un antinfiammatorio naturale e anche un antiossidante con proprietà antivirali: più o meno si equipara per benefici all’aglio.

Una volta che avrai tritato finemente il limone, mettilo nel barattolo di vetro insieme agli spicchi di aglio. A questo punto, dovrai aggiungere 200 ml di miele di ape e iniziare a mescolare bene il tutto.

Il composto che avrai creato è un mix di panacea in grado di rafforzare il sistema immunitario. Esso purifica anche il fegato e le articolazioni e rimuove il colesterolo cattivo. Questa miscela è in grado inoltre di ripulire lo stomaco e il sistema digestivo dai parassiti oltre che ad assorbire i liquidi che si formano nelle ossa e nelle articolazioni.

Dopo aver mescolato il tutto, chiudete il barattolo di vetro con un coperchio e conservate in frigo per sette giorni o comunque in un luogo fresco. Dopo di che, potete iniziare ad utilizzare questo straordinario detox naturale. Come?

Prendete un cucchiaino di questa miscela e mangiatelo accompagnato da un bicchiere di acqua, possibilmente tiepida. Si consiglia di consumare questo Elisir 30-40 minuti prima della colazione. Tale detox rafforza il sistema immunitario e purifica il corpo da tossine. Pronta a purificare il tuo corpo? Ci ringrazierai per la dritta.