“Noi ci siamo scelti”, petali e lacrime al trono over di UeD: finalmente insieme

Due protagonisti di Uomini e Donne hanno commosso tutti quanti per via di essersi scelti a vicenda. Ecco di chi si tratta.

Uomini e Donne è una trasmissione televisiva condotta da Maria De Filippi tra le più longevi della tv italiana e che in ogni sua edizione trova il modo di far trovare a chiunque ne faccia richiesta l’amore della propria vita.Nel corso di questi anni, sono stati tantissimi i protagonisti che si sono seduti sulle poltrone dello studio della trasmissione e alcuni hanno davvero trovato l’amore mettendo su famiglia.

Uomini e Donne: la coppia che ha commosso tutti quanti

Altri, invece, ci hanno provato ma le cose non sono andate come volevano ma hanno trovato fortuna nel mondo della tv italiana partecipando a reality show e diventando dei veri e propri personaggi pubblici.

Tra questi troviamo Andrea Damante che adesso è diventato un dj affermatissimo o ancora Giulia De Lellis, sua ex fidanzata che dopo aver pubblicato un libro è diventata una conduttrice televisiva e una nota influencer.

O ancora Francesco Arca diventato uno degli attori più richiesti nelle fiction italiane o Francesco Monte, che dopo aver intrapreso vari percorsi artistici sembra aver trovato la sua strada nel mondo della musica, arrivando a partecipare alla prima edizione di Una Voce per San Marino nel 2022.

Durante i primi anni della trasmissione, la De Filippi e la sua redazione si era concentrata su una fascia d’età molto giovane e quindi i tronisti e le troniste così come i corteggiatori e le corteggiatrici che arrivavano nel programma non superavano i 35 anni.

Solo una decina di anni fa, si è deciso di allargare la possibilità anche a chi è più in la con l’età e grazie a questo avvenimento abbiamo potuto fare la conoscenza di alcuni personaggi diventati vere e proprie icone del programma.

Le parole emozionanti

Basti pensare alla dama over più famosa di sempre, Gemma Galgani che da tantissimi anni sta cercando di trovare l’amore ma non vi è riuscita e continua ancora oggi a tentare di conoscere qualcuno con cui passare il resto della sua vita.

Ma se per Gemma le cose non sono andate bene, diversamente è accaduto per Luisa Anna Monti che all’interno del programma ha conosciuto Salvio Calabretta e dopo un lungo corteggiamento i due sono usciti dal programma insieme ed oggi sono marito e moglie.

La coppia, è tornata nel programma per parlare della loro relazione e si sono subito emozionati rivedendo le immagini del proprio percorso e del loro matrimonio, facendo emozionare anche il pubblico.

“Io quello che dicevo sempre a Luisa è che non devi scegliere, ma che dobbiamo scegliersi e noi ci siamo scelti”

Con queste parole Salvio ha dichiarato che entrambi si sono innamorati sin dal primo momento a tal punto che Luisa si ricorda ancora com’era vestito la prima volta che aveva messo gli occhi addosso al suo uomo.

I due, hanno anche ammesso di vivere ogni giorno come fosse la prima volta, in quanto non sanno mai quali sfide dovranno affrontare ma che diversamente dal passato, questa volta le affrontano assieme.