La vittima è una donna italiana. L’incidente è avvenuto nella serata di mercoledì, 18 ottobre, in via del Teatro Marcello a Roma.

La donna, che era in compagnia del marito, sarebbe stata investita da un Suv, guidato da un uomo di 78 anni. Il marito della vittima è rimasto ferito ed è stato trasportato al Santo Spirito di Roma.

Turista falciata e uccisa da un Suv a Roma

Una turista italiana è morta dopo essere stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali in via del Teatro Marcello, in centro a Roma. Il drammatico incidente è avvenuto nella serata di mercoledì, 18 ottobre. Secondo quanto reso noto dalla polizia locale, la vittima, che era in compagnia del marito, è stata falciata da un Suv. La donna è stata soccorsa e trasferita all’ospedale San Giovanni di Roma, dove è morta poco dopo. Il marito è rimasto ferito ed è ora ricoverato al Santo Spirito.

Alla guida del Suv che ha falciato i due coniugi c’era un uomo di 78 anni, che si sarebbe fermato a prestare soccorso.