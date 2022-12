Meghan Markle irrispettosa, l’umiliazione al suocero Re Carlo fa inorridire i sudditi

Meghan Markle ha lasciato tutti quanti senza parole per un gesto che ha umiliato Re Carlo: i sudditi sono rimasti senza parole.



Dopo la morte della Regina Elisabetta II, il trono del Regno Unito è passato di diritto a suo figlio, Re Carlo III che in questi mesi sta cercando di conquistare il popolo che non sembra amarlo quanto sua madre.

Imporsi come monarca, dopo che la Regina ha regnato per ben 70 anni, entrando nel cuore di tutti i sudditi non è facile a maggior ragione dopo che l’uomo ha sposato nel 2005 sua moglie Camilla, diventata Regina consorte.

Meghan Markle: il gesto contro Re Carlo III

La donna, non è mai stata amatissima dal popolo inglese, per via del ricordo di Lady Diana, prima moglie del Re, considerata da tutti la principessa del popolo e scomparsa a seguito di un’incidente stradale, un anno dopo la separazione da Carlo.

Sembra infatti che Carlo e Camilla, stiano avendo difficoltà per gestire il loro Regno e nella fattispecie per diventare dei monarchi apprezzati e secondo un insider proveniente da Buckingham Palace, sembra che avrebbero chiesto aiuto a William e a Kate.

Il Re e la Regina, secondo questa indiscrezione, sarebbero molto stressati nella gestione dei media e delle attenzioni che questi rivolgono loro dopo la scomparsa della Regina e per questo avrebbero chiesto aiuto al prossimo erede al trono e a sua moglie.

In questo modo, avrebbero un approccio più moderno e lascerebbero a loro alcuni compiti in quanto a loro è passato il titolo di principe e principessa di Galles, che prevede degli impegni maggiori rispetto a prima.

La foto che ha sorpreso i sudditi

Ma a dare grattacapi alla famiglia reale è anche Meghan Markle, ex attrice e moglie del principe Harry, secondogenito di Re Carlo III che da qualche anno vive a Montecito in California.

La donna non è mai stata vista di buon occhio a Buckingham Palace come lei stessa ha confessato nell’intervista di Oprah Winfrey e nei suoi podcast e pare abbia dato un ultimatum a suo marito qualora si riavvicini alla famiglia reale.

Ma quello che ha fatto recentemente ha lasciato i sudditi senza parole. Infatti, la donna, ha pubblicato una foto dove indossa una spilla con su scritto I Voted, dopo che si è recata alle urne americane.

Il gesto è stato visto come una sfida a suo suocero, dato che a tutti i membri della famiglia reale è vietato recarsi a votare, e inoltre la Markle ha anche consigliato ai suoi followers come compilare la scheda in modo perfetto.

Diversamente Harry ha deciso di non recarsi alle urne, ma il gesto di sua moglie non è stato ben visto dai sudditi del Regno Unito, nonostante lei sia americana e per via del fatto che sia lei che suo marito sono stati allontanati dalla famiglia reale, non devono seguire le etichette.

Quindi, nonostante il gesto sia stato visto come uno schiaffo morale nei confronti di Re Carlo III, l’azione fatta dalla Markle era permessa in quanto non deve sottostare alle dure leggi e regole del Regno Unito, in quanto non più membro della famiglia reale.