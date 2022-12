Manovra: eliminato il reato per chi sceglie di saldare col Fisco

By

Al Ministero della giustizia ci si sta concentrando su una nuova ipotesi.

All’interno della manovra, con molte probabilità, sarà fatta anche una modifica per quanto riguarda il reato per chi salda i conti aperti con il fisco. Ecco tutti i dettagli.

La nuova ipotesi per i reati minori

Nella Manovra vi è la possibilità dell’arrivo di una moratoria per i reati fiscali minori.

Per fare riferimento a termini tecnici, non si parla di condono fiscale, idea esclusa a priori dal Governo Meloni, bensì di “una causa estintiva per condotta riparatoria” che si limita unicamente ai reati formali.

Di conseguenza, non si fa riferimento alla frode. In queste ore, al ministero della giustizia si sta lavorando all’ipotesi circoscritta a reati come l’omessa dichiarazione e la dichiarazione infedele.

Questa ipotesi è discussa sia dal ministero della Giustizia che dal ministero dell’economia. In questa teoria non rientrano le false fatturazioni.

Come ha spiegato il viceministro: “Ciò su cui stiamo lavorando è la possibilità che, adempiere integralmente all’obbligazione fiscale, con una sanzione aggiuntiva, possa legittimare una sorta di causa estintiva per condotta riparatoria per reati meramente formali”.

Il lavoro dei ministri

Attualmente i ministri stanno lavorando per valutare attentamente se aggiungere anche la pace fiscale in tale occasione.

In quest’ottica, la ratio sarebbe quella di effettuare una sostituzione. La sanzione penale potrebbe essere sostituita da quella pecuniaria.

Coloro i quali pagheranno interamente le tasse evase con l’aggiunta di una sanzione, andranno a chiudere i conti con il Fisco anche a livello legale.

L’ipotesi di cui si sta parlando è stata accolta dai commercialisti, i quali chiedono anche che venga messa in atto “una riforma del sistema sanzionatorio, sia amministrativo che penale” .

Con l’integrale adempimento dell’obbligo fiscale, stando al parere di Elbano de Nuccio, il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, sarà possibile giungere “all’estinzione dei connessi procedimenti penali per reati meramente formali e scevri da condotte fraudolente”.

Nel caso si decidesse di prendere questa strada, sarà possibile anche evitare tante altre problematiche.

Nello specifico, si parla di una revisione complessiva grazie cui si andrà ad evitare il congestionamento dei tribunali per tutte quelle vicende penali che spesso hanno scarsa rilevanza.

Il M5S ha reagito, in commissione Bilancio alla Camera, dicendo che “Il governo vuole un colpo di spugna sui reati tributari”.

Inoltre, sulla pace fiscale, ha dichiarato il PD e Idp, che “Dietro una serie di giri di parole rassicuranti, la manovra contiene 10 veri e propri condoni che maggioranza e governo, a parte la fantasia del linguaggio, non cercano neanche di nascondere”.