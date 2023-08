Si laurea ma il fratello non si presenta, il motivo inatteso: “Non vengo perché…”

Una giovane si laurea ed ecco che il fratello spiega i motivi per i quali non si è presentato. Nessuno dei presenti si sarebbe mai aspettato un motivo simile.

È diventata virale sul web la notizia di una giovane spagnola che si è laureata. Grande assente alla cerimonia di laurea il fratello.

Ragazza si laurea e il fratello non si presenta

È diventata virale la notizia di una ragazza spagnola che si è laureata con ottimi voti in una delle migliori facoltà del suo Paese. La giovane studentessa era davvero ansiosa e allo stesso tempo molto felice di raggiungere questo traguardo.

Voleva che proprio tutti fossero presenti alla cerimonia di laurea, tanto i parenti come gli amici. Non si sarebbe di certo mai aspettata che suo fratello di 12 anni non si sarebbe presentato e non avrebbe condiviso con lei questo momento così speciale.

La studentessa deve probabilmente esserci rimasta male, anche se magari avrà cercato di non mostrarlo ai presenti. A rivelare tutti i dettagli della storia ci hanno pensato i genitori sul loro profilo su Twitter.

I genitori della ragazza, infatti, hanno ritenuto degno di nota l’evento e hanno voluto condividere l’accaduto con gli utenti della rete. Quello che sembrava essere un motivo davvero drammatico, in realtà, si è trasformato in qualcosa di esilarante che ha fatto il giro del web.

Ecco la lettera esilarante del fratello

I genitori della studentessa non si sono limitati ha descrivere i fatti, ma hanno pubblicato proprio la lettera originale che avrebbe scritto il fratello, Iker, alla loro primogenita.

Si tratta di uno scritto davvero esilarante, del quale vi riportiamo di seguito la traduzione. Inizialmente le persone non condividevano affatto la decisione del bambino di non presentarsi, ma, dopo aver letto la lettera, non hanno potuto fare a meno di essere d’accordo con lui.

“Gabriela, ti scrivo questa lettera per supplicarti, affinché mi lasci non andare alla tua laurea. So che è il tuo giorno, però io non c’entro nulla lì, perché mi annoierò.”

Accanto alla richiesta a sua sorella, il bambino ha anche presentato una lista di pro e di contro, proprio per convincerla e farlo rimanere a casa.

“Pro e i contro della sua presenza. Il pro: ti vedrò. I contro: “Mi faranno male i glutei a stare seduto tutto il tempo oppure le gambe se sarò costretto a stare in piedi e questo non mi piace. Per favore, ti supplico, lasciami non andare alla tua laurea. Iker”.

Alla fine, come sappiamo, il bambino non si è presentato alla laurea della sorella. Ciò che sappiamo è che la ragazza non si è offesa e ha invece compreso le motivazioni del fratello.

Gli utenti della rete, però, si sono divisi tra coloro che pensano che il bambino dovesse andare alla laurea e chi, invece, apprezza la sua sincerità e pensa che tutti dovrebbero fare lo stesso. Ciò che è innegabile è sicuramente l’esileranza della lettera, scritta davvero con molta fantasia da un bambino di soli 12 anni.