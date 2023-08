Interra le cipolle in un bicchiere pieno di terreno: cosa succede 7 giorni dopo

Se vuoi dare nuova vita al tuo orto, interra le cipolle all’interno di un bicchiere con del terreno. Ecco cosa accade.

Le cipolle, uno degli ingredienti base delle ricette più amate dagli italiani. Coltivarle in casa, tuttavia, a molti sembra una sfida irraggiungibile, soprattutto perché sono in molti a non possedere uno spazio adeguato per farlo. La buona notizia però c’è: esiste un trucco che permette di coltivare le cipolle direttamente dentro casa, anche in spazi minuscoli, come un bicchiere di plastica.

I benefici nascosti delle cipolle

Le cipolle sono ortaggi davvero diffusi in Italia, dove le troviamo in diverse varietà: rosse, bianche, dorate e così via. Oltre ad essere versatili e gustose, comunque, le cipolle vantano anche particolari benefici per la nostra salute.

Le cipolle crude, tanto per iniziare, sono ipocaloriche e contengono micronutrienti essenziali come vitamine del gruppo B, fosforo e potassio. In più, contengono una buona quantità di fibre, tra cui fruttani, utili per la salute dell’apparato gastro-intestinale. Ma non solo: le cipolle sono ricche di vitamina C, essenziale per la sintesi di elementi come ormoni e proteine, nonché per la salute del sistema immunitario.

Oltre a questi elementi che abbiamo elencato brevemente, le cipolle sono alimenti ricchi di acido folico, fosforo, calcio, vitamina B6 e potassio. Questo fa sì che agiscano in modo benefico in diversi ambiti del nostro organismo. Ad esempio, hanno un’azione antimicrobica che consente di combattere al meglio infezioni batteriche da Escherichia coli, Stafilococco aureo e Helicobacter pylori.

Ancora, le cipolle sono in grado di far scendere i livelli di zucchero nel sangue, con effetti benefici sulla glicemia. Addirittura, uno studio datato 2010 ha dimostrato che consumare 100 grammi di cipolle rosse crude ogni giorno è in grado di migliorare i livelli glicemici di pazienti affetti da diabete. Un vero toccasana per la salute!

Come interrare le cipolle in un bicchiere di plastica

Com’è possibile che delle piante di cipolle crescano all’interno di bicchieri di plastica? Sono diversi i video su Youtube in cui esperti di botanica illustrano questo trucchetto. Il procedimento da seguire è rapido e semplice, e permette di iniziare a vedere risultati già dopo i primi 7 giorni di coltivazione.

Per quanto riguarda i materiali, avremo bisogno di un bicchiere di plastica trasparente, o in alternativa un vaso. Inoltre, ci serviranno un taglierino o un cacciavite, del terriccio, cipolle e un coltello.

Per iniziare, tagliamo le cipolle di piatto, rimuovendo la calotta ma non le radici, che invece saranno fondamentali per quello che andremo a fare. Dopodiché creiamo dei piccoli forellini sul fondo e sulle pareti dei vasi e li riempiamo di terriccio. Nel far questo, però, lasciamo avanzare un po’ di spazio tra il terriccio e il bordo del vaso, circa un paio di centimetri.

Fatto ciò, modelliamo la superficie del terriccio con le dita in modo da creare un piccolo fosso al centro, all’interno del quale interreremo una cipolla. Per quanto riguarda la posizione della cipolla, è bene ricordare che va disposta con le radici verso il basso. Infine, posizioniamo i vasi all’interno di contenitori o sottovasi, e annaffiamo ogni due giorni circa.

Continuando ad innaffiare noteremo le prime foglie verdi spuntare dopo circa 7 giorni, un buon segno per la crescita delle nostre piante di cipolla!