Instagram permette agli utenti di scaricare i Reels come accade su TikTok

Buona notizia per gli utenti Instagram: la società permetterà di scaricare i Reels, proprio come già accade su TikTok.

Instagram ha annunciato che gli utenti ora possono scaricare i Reels pubblicati da altri e condividerli al di fuori dell’app. Questa funzione, che è disponibile su TikTok da anni, sembra essere stata introdotta per attirare l’attenzione di nuovi utenti attraverso la condivisione di video con filigrana su app di terze parti. Tuttavia, si precisa che questa funzione riguarda solo gli account pubblici, che possono scegliere di attivare e/o disattivare il download dei loro contenuti.

Instagram consente di scaricare i Reels

I video scaricati presentano il nome dell’utente che ha caricato il contenuto ed il logo di Instagram come watermark.

La funzione di download è attualmente disponibile solo negli Stati Uniti, mentre gli utenti di altri Paesi, compresi quelli italiani, dovranno attendere ancora un po’ di tempo per accedere a questa opzione.

Instagram segue l’esempio di TikTok, dove la filigrana del social cinese si è dimostrata essere uno strumento efficace per attirare il pubblico.

Tuttavia, la piattaforma Meta (ex Facebook) ha deciso di interrompere la promozione dei video con il logo di TikTok nel 2021, in quanto tale pratica può distrarre l’interesse degli utenti.

Inoltre, YouTube ha introdotto una filigrana distintiva per i video Shorts creati con desktop, con l’obiettivo di attirare l’attenzione del pubblico e aumentare l’utilizzo di questa funzione sulla piattaforma.

Ciò suggerisce che Meta abbia deciso di consentire il download dei Reels solo per attirare un numero sempre maggiore di utenti sull’applicazione Instagram.

Infine, il formato breve dei video rimane il punto forte di Instagram, come dimostrato dalla recente chiamata sugli utili del primo trimestre del 2023, dove Mark Zuckerberg ha confermato che il tempo trascorso dagli utenti su Instagram è aumentato del 24%, grazie ai suggerimenti basati sull’AI di Reels. Questo conferma che il formato breve continua ad essere un successo per la piattaforma.

Cosa sono i Reels di Instagram

I Reels consentono agli utenti di creare video brevi e coinvolgenti da condividere con i propri seguaci sulla piattaforma.

In pratica, i Reels si presentano come dei mini filmati in cui potete esprimervi liberamente, mettendo in mostra la vostra creatività e fantasia.

Potete aggiungere effetti speciali, audio personalizzati e utilizzare una vasta gamma di strumenti offerti dalla piattaforma per rendere il vostro video unico ed originale.

La durata massima del video è di 15 secondi e avrete a disposizione una serie di filtri tra cui scegliere per migliorare l’aspetto visivo del vostro contenuto.

Se avete già registrato un video altrove, potrete caricarlo direttamente sulla piattaforma ed elaborarlo successivamente con gli strumenti offerti dai Reels.

L’obiettivo principale dei Reels è quello di fornire uno spazio in cui gli utenti possano divertirsi, creando contenuti originali da condividere con il proprio pubblico.

Se fino ad oggi le Storie erano uno degli strumenti più popolari su Instagram per raccontare la propria vita quotidiana ai follower, ora i Reels rappresentano un’opportunità imperdibile per dare libero sfogo alla propria fantasia, attraverso brevi videoclip coinvolgenti e accattivanti.

Come si crea un Reel

Creare un reel su Instagram è estremamente facile e divertente. Per iniziare, bisogna selezionare l’opzione Reels nella fotocamera di Instagram.

Una volta che aprite la fotocamera, potrete notare diverse opzioni quali audio, velocità e filtri per personalizzare il tuo video.

Scegliete il brano musicale o l’audio che volete utilizzare nel vostro Reel, provate le diverse velocità disponibili per creare effetti interessanti ed sperimentate con i vari filtri per ottenere il risultato desiderato.

Quando siete pronti a girare il video del Reel, premete semplicemente il pulsante di registrazione presente sullo schermo della camera. Ogni clip non può durate oltre 15 secondi, ma potete registrane anche una successiva da aggiungere al primo pezzo.

Una volta completato il video del tuo Reel caricatelo sulla pagina Instagram e condividetelo con tutti i vostri amici.