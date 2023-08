Influencer vegana muore a 40 anni: si nutriva solo di frutta e frullati

By

Un’influencer vegana 40enne, Zhanna Samsonova, è deceduta all’interno della sua abitazione dopo che per ben quattro anni ha seguito una dieta vegana ferrea, nutrendosi solo di frutta, semi di girasole e frullati.

La donna si è spenta improvvisamente in Malesia, dopo aver seguito per diverso tempo una dieta a base di frutta. Dieta che ha fatto si che la donna divenisse estremamente fragile.

L’influencer vegana morta a 40 anni a causa della sua dieta

Zhanna Samsonova, una donna di 40 anni di origini russe che abitava in Malesia da diversi anni, è deceduta improvvisamente all’interno della sua abitazione. A quanto pare, la donna veniva considerata dai suoi follower, l’influencer vegana per eccellenza.

La 40enne infatti, si nutriva, ormai da anni, solo di frutta, frullati e semi di girasole. La sua dieta era dunque totalmente priva di calcio e di vitamina D.

Questo ha fatto sì che dimagrisse molto velocemente e che diventasse ogni giorno sempre più debole.

Una sua amica sostiene che Zhanna Samsonova sia morta di fame, mentre la mamma afferma che la morte sia stata causata da un’infezione molto simile al colera.

Diversi amici e conoscenti hanno testimoniato che la donna non stesse bene ormai da mesi, appariva sempre esausta e debole e che più volte le hanno suggerito di tornare a casa a curarsi. Purtroppo però la donna non ce l’ha fatta.

L’Influencer era conosciuta sui social proprio per la sua dieta e per i cibi che sponsorizzava.

L’importanza di una dieta equilibrata

Una delle cose fondamentali all’interno dell’alimentazione è quella di seguire una dieta equilibrata, bilanciando tutti gli alimenti e garantendo tutti i nutrienti al proprio organismo. Questo può avvenire in qualsiasi tipo di dieta, anche in quelle vegane e vegetariane. L’importante però è seguire un percorso specifico, magari suggerito da qualche esperto.

Al giorno d’oggi, i social possono essere uno strumento importantissimo per diffondere informazioni utili sull’alimentazione, ma allo stesso tempo possono divenire anche uno strumento fuorviante.

Mangiare sano è fondamentale per la salute fisica, in quanto, il cibo è il motore che da energia al corpo umano. Dunque appare estremamente errato non seguire correttamente un’alimentazione bilanciata. Questo potrebbe causare diverse problematiche e nei casi più estremi portare anche alla morte.

In quest’epoca, in cui i social creano un’immagine controversa della realtà, è necessario dar vita ad una maggiore sensibilizzazione sul tema dell’alimentazione. Specificando che ogni corpo è diverso e ha bisogno di diverse quantità di nutrienti. Ma che a prescindere da questo, è necessario mangiare tutto ma in modo equilibrato.