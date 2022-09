Si ferma Brozovic, il croato rischia un mese di stop

Intorno al minuto 20 di Croazia-Austria il centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic è stato costretto ad abbandonare la partita per un problema muscolare alla coscia sinistra, nei prossimi giorni verranno effettuati gli esami strumentali ma il croato dovrebbe stare fermo per circa un mese



Ansia per Simone Inzaghi che rischia di perdere il regista della squadra per circa un mese, il numero 77 nerazzurro si sottoporrà oggi ai classici esami strumentali che daranno risposte sulla natura dell’infortunio subito chiarendo anche i tempi di recupero.

Brutta tegola per l’Inter che perde uno dei giocatori più importanti della rosa nel momento decisivo della stagione a poche settimane dal doppio confronto contro il Barcellona.

Nelle ultime stagioni Marcelo Brozovic si è dimostrato fondamentale per la manovra nerazzurra, Inzaghi ora dovrà dare fiducia ad Asllani, giocatore di grande talento che durante le amichevoli estive ha dato risposte importanti proprio nel ruolo di vice Brozovic.

Al momento non è assolutamente in dubbio la partecipazione del croato ai prossimi mondiali in Qatar, vedremo se Inzaghi lo avrà ancora a disposizione in campionato prima dell’inizio del campionato del mondo.

Brozovic si è fermato durante la sfida della sua nazionale contro l’Austria, i primi esami hanno evidenziato un problema muscolare alla coscia sinistra, oggi il calciatore tornerà ad Appiano Gentile per sostenere gli ultimi esami strumentali che chiariranno i tempi di recupero.

Marcelo Brozovic avrebbe comunque saltato la sfida con la Roma per squalifica, l’infortunio però complica i piani di Simone Inzaghi che, con ogni probabilità, rinuncerà al proprio regista anche nel doppio confronto con il Barcellona, decisivo per il passaggio del turno in Champions League.

Il croato si è subito fermato ed è uscito dal campo con le proprie gambe, lo staff medico ha parlato di un problema muscolare importante che dovrà essere valutato nei prossimi giorni.

L‘Inter dovrà reagire e cambiare marcia già dalla sfida contro i giallorossi e l’assenza di Brozovic darà probabilmente più responsabilità ad Asllani, calciatore fortemente voluto in estate da Beppe Marotta.

Per la sfida di domenica i nerazzurri dovrebbero recuperare Romelu Lukaku, il belga si sta allenando ad Appiano Gentile e sembra aver finalmente superato il problema al polpaccio che lo aveva costretto a saltare questo inizio di stagione.

L‘Inter ha bisogno dei suoi top-player, aspettando il ritorno di Brozovic i nerazzurri sono pronti a riabbracciare Romelu Lukaku