Elezioni 2022: tutti i flop dei candidati alle urne, da Di Maio a De Magistris

By

Tra vittorie e disfatte, le elezioni avvenute ieri 25 settembre 2022 hanno deluso molti: tanti i politici che sono stati sconfitti alle urne. Ecco chi sono gli sconfitti di questa notte.

È arrivato il giorno delle votazioni e stamattina si fanno i bilanci di queste elezioni governative 2022, in cui ha vinto su tutti Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, che dovrà ora formare il governo italiano.

Tra vittorie e sconfitte, stanno emergendo in queste ore le grandi delusioni a cui devono far fronte alcuni candidati che, come si evince, alle urne hanno ottenuto dei risultati molto negativi. Vediamo qual è la situazione attuale.

Da Di Maio a De Magistris: tutti gli esclusi di queste elezioni 2022

Tante le sconfitte dopo queste elezioni 2022, che in queste ore quando i bilanci si stanno facendo definitivi stanno spiccando tra le altre.

In primis, Luigi Di Maio attuale ministro degli Esteri, che è andato incontro a una sconfitta davvero deludente. Il ministro è stato sconfitto da Sergio Costa del Movimento Cinque Stelle, nel collegio uninominale della Camera di Napoli Fuorigrotta.

Questo vuol dire che Di Maio sarà fuori dal prossimo Parlamento, con poco meno del 25%, questo è certo. Come lui anche Emma Bonino sconfitta da Lavinia Mennuni e Vittorio Sgarbi perde contro Pierferdinando Casini.

Per Italexit, il partito di Gianluigi Paragone, un’altra sconfitta significativa: i voti si fermano al 2% sia alla Camera che al Senato, per cui anche per lui l’entrata al Parlamento è praticamente impossibile.

Risultato molto deludente anche per Luigi De Magistris, ex sindaco della città di Napoli, che ottiene meno dell’1,5% dei voti a livello nazionale.

Tra gli esclusi dal Parlamento anche Italia Sovrana e Popolare, con nomi come Gina Lollobrigida e Antonio Ingroia nelle sue liste.

Anche Mario Adinolfi con l’ex CasaPound di Simone Di Stefano raggiunge lo 0,15% dei voti, esclusi quindi sia da Camera che dal Senato.

La risposta di Giuseppe Conte all’esclusione di Di Maio

Dopo le votazioni avvenute ieri ai seggi, è certa l’esclusione di Luigi di Maio dal prossimo Parlamento con il partito Impegno Civico.

Di questa sconfitta ha parlato Giuseppe Conte in conferenza stampa, dopo le domande dei giornalisti sul suo ex collega di partito.

Conte dice: “Preferisco ricordare le battaglie che abbiamo fatto insieme. Auguriamo buona fortuna a tutti i compagni di percorso che ci hanno lasciato”.

Un commento diplomatico, che Giuseppe Conte fa nei confronti di Di Maio, soddisfatto invece del risultato del Movimento Cinque Stelle.