Poteva finire in tragedia. A rimanere vittima di un pericoloso incidente è stato un bambino di soli 5 anni che è finito in ospedale a causa di un tablet esploso.

Il bambino lo aveva fra le mani quando il tablet gli è esploso. Subito soccorso e portato in ospedale, non è successo nulla di grave.

Bimbo di 5 anni ferito da un’esplosione

Il tutto è successo nel giro di pochissimo tempo, in un’abitazione di Padova. Lui, un bambino di soli 5 anni, stava davanti al suo tablet quando il dispositivo è esploso fra le sue manine. La paura negli occhi del piccolo e il terrore in quello dei suoi genitori.

Subito soccorso, il piccolo è stato accompagnato al locale pronto soccorso dal personale del 118, chiamato dai suoi genitori, dove, per fortuna, non sono stati rilevati danni gravi, ma solo delle lievi ferite. Ma cosa è successo di preciso? Una tranquilla domenica, poco prima dell’ora di pranzo, mentre i genitori del piccolo erano impegnati a cucinare o in altre faccende di casa, lui era lì a giocare con il tablet e a guardare ciò che compariva sullo schermo.

Poi l’esplosione, proprio fra le mani del piccolo. Un’esplosione forte, un vero e proprio botto che ha spaventato, ovviamente e di colpo, il bambino ed ha immediatamente attirato anche l’attenzione dei suoi genitori che hanno temuto il peggio per il loro bambino.

Portato in ospedale, al piccolo sono state riscontrate solo lievi ferite al volto ed alle mani, prontamente medicate e curate dal personale sanitario. Sono intervenuti, nell’abitazione, anche i Vigili del Fuoco che hanno spento l’incendio venutosi a creare e ad originare proprio dal dispositivo in fiamme ed hanno, anche, provveduto ad arieggiare i restanti ambienti della casa invasi dal fumo.

Il tablet che era in mano va in fumo

Il bambino, visitato in ospedale, dopo esser stato medicato, è stato anche visitato per quel che riguarda le vie respiratorie e gli occhi, nell’eventualità il fumo potesse aver recato danni al resto del corpo. Ma per fortuna nulla di grave.

Anche la Polizia è intervenuta sul luogo dell’incendio che ha sequestrato il tablet e dato avvio ad una serie di accertamenti per capire il motivo per cui il dispositivo abbia preso fuoco, mettendo a repentaglio la vita di un bambino di soli 5 anni.

Non è un pericolo da sottovalutare quello della possibile esplosione di dispositivi elettronici, in particolare quando questi si surriscaldano o sono accesi per troppo tempo. È importante fare attenzione e controllare sempre ogni singolo dispositivo, specialmente quando lo usiamo troppo o di frequente.