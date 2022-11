By

La storia di Daniele era arrivata all’attenzione de ‘Le Iene’, che avevano accolto l’appello dei suoi genitori. Questa mattina l’uomo che lo aveva raggirato, fingendosi una donna in chat, è stato trovato morto nella sua abitazione a Forlì.

Al momento vige il massimo riserbo sulle cause del decesso, ma tra le ipotesi più plausibili seguita dagli inquirenti sembra esserci quella del suicidio. La vittima del raggiro – un ragazzo di 24 anni – si è tolto la vita nel settembre dello scorso anno, quando aveva scoperto che dietro la donna di cui si era innamorato in chat, si nascondeva un uomo di 64 anni.

La storia di Daniele, morto suicida a 24 anni

Era ormai oltre un anno che Daniele – 24enne di Forlì – messaggiava con quella che credeva essere una sua coetanea, Irene, con la quale stava progettando anche il matrimonio. Quando ha scoperto che, dietro quella che lui sentiva a tutti gli effetti come la sua fidanzata, una studentessa 24enne di Pesaro, si nascondeva in realtà un uomo di 64 anni, il mondo gli è crollato addosso.

Daniele non è riuscito a reggere il peso di quella bugia andata avanti per quasi un anno e il 23 settembre del 2021 ha deciso di togliersi la vita. Daniele si è impiccato nella soffitta di casa. A trovare il corpo senza vita del ragazzo sono stati i suoi genitori. Sono stati proprio loro a rivolgersi alla trasmissione ‘Le Iene’ perché la storia del figlio non venisse dimenticata e fosse fatta chiarezza su quanto avvenuto.

Ai microfoni di Italia 1 è stato intervistato anche l’uomo che per quasi un anno si è finto una giovane donna, innamorata di Daniele. Roberto Zaccaria, 64enne di Forlimpopoli, ha spiegato che dietro la messinscena costata la vita a Daniele c’era soltanto la voglia di fare uno scherzo.

«Se quel ragazzo aveva problemi di testa non è colpa mia»

aveva replicato all’inviato Matteo Viviani.

Il padre del ragazzo ha raccontato che anche dopo la morte del figlio, Zaccaria avrebbe continuato a fare lo stesso ‘gioco’ con altre persone, utilizzando sempre lo stesso nome con cui aveva conquistato il cuore di Daniele, Irene Martini. Dopo che i genitori del 24enne gli hanno fatto causa, la procura ha chiesto l’archiviazione del caso, e Zaccaria è stato condannato al risarcimento di 825 euro per sostituzione di persona.

Non essendoci stata estorsione di denaro, non sarebbe stato possibile applicare altra pena. Una sentenza che – com’è facilmente immaginabile – non è stata affatto gradita dai genitori di Daniele, che hanno giudicato ‘ingiusta e irrispettosa’ la decisione del Tribunale di Forlì.

“Ciò che è accaduto è di una gravità enorme e molti altri ragazzi e ragazze sono vittime di questi inganni. Tanti riescono a salvarsi, tanti altri no”.

Trovato morto il 64enne Roberto Zaccaria

Nelle scorse ore, come riferisce Fanpage, è stato trovato morto il 64enne che ha raggirato Daniele. Sulle cause del decesso vige il massimo riserbo, ma sembra che l’uomo si sia tolto la vita.

Il corpo senza vita di Roberto Zaccaria sarebbe stato rinvenuto questa mattina nel suo appartamento a Forlimpoli, e sono in corso le indagini delle forze dell’ordine che stanno effettuando i rilievi sul luogo della tragedia. A trovare il cadavere sarebbe stata la madre dell’uomo, che ha immediatamente allertato i soccorsi, ma per il 64enne non c’è stato nulla da fare.