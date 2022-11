Harry, la nuova foto del principino Archie: identico a papà e nonno Re Carlo | FOTO

La nuova foto del principino Archie ha fatto emozionare tutti quanti. Il piccolo è identico a papà Harry e nonno Carlo III!

È la nuova dinastia della famiglia Reale che sta man mano crescendo e si ritrova essere sulle prime pagine dei giornali. Siamo abituati a vedere sempre i figli di William e Kate, mentre quelli Harry e Meghan risultano essere sempre un pochino più in disparte. In questi giorni sono uscite due nuove foto del Principino Archie e la somiglianza con il papà Harry e il Re Carlo III è impressionante! Scopriamola insieme.

Meghan Markle, le preoccupazioni quando è nato Archie

Meghan Markle ha voluto lasciarsi in qualche modo la famiglia Reale alle spalle, tanto che poi in un attimo Harry si è ritrovato a Los Angeles a svolgere una vita tranquilla. L’ex attrice ha rilasciato una intervista bomba alla sua vicina di casa e presentatrice di fama internazionale Oprah Winfrey, andata in onda sulla CBS in data 7 marzo.

Nonostante siano passati moltissimi mesi, ciò che è emerso ha scosso l’opinione pubblica oltre che dare alla famiglia Reale un motivo in più per girare le spalle al Principe Harry. Non è tutto, a settembre è mancata la Regina Elisabetta e i rapporti con Carlo III e William sono andati sempre di più in negativo.

Durante l’intervista Meghan ha parlato anche di Archie e di come sia stato duro il periodo durante la sua gravidanza. In effetti, secondo il suo racconto, questo evento non è stato preso nel migliore dei modi. Prima di tutto è stato annunciato che il piccolo non avrebbe avuto alcun titolo reale e alcuna protezione: tutto questo sembra essere stato causato dal presunto colore della pelle che avrebbe assunto alla nascita.

La preoccupazione più grande è sempre stata quella, viste le origini e le caratteristiche della bella Markle. In piena gravidanza Meghan ha iniziato ad avere paura e soffrire di depressione.

Harry ha accolto il grido d’aiuto della moglie e ha solo voluto proteggere lei e il bambino portandoli via dall’Inghilterra il prima possibile.

Principino Archie, la sua infanzia lontano dal protocollo reale

Parlando un attimo del principino Archie, il primogenito di Harry e Meghan cresce felice lontano da tutto ciò che riguarda il protocollo reale e la famiglia di Harry. La sua casa è a Los Angeles dove cresce come un bambino tranquillo, senza il timore di dover sottostare a mille regole e comportamenti come i suoi cugini.

La produttrice Silver Tree ha sempre difeso Meghan Markle cercando di far vedere chi sia in verità, in casa e fuori casa. Sui social ha condiviso un post e ha dichiarato:

“Questa è Meg. Una persona reale, non una storia di copertina. È una delle mie più vicine e care amiche. È l’amica che insiste per ascoltare sempre i dettagli della tua vita, della tua giornata, prima della sua”.

La loro preziosa amicizia è stata testimoniata da una serie di gioiosi scatti che mostrano le due donne insieme e poi anche Archie. Il piccolo si vede in qualche scatto mosso mentre gioca e corre felice, ma possiamo notare la somiglianza straordinaria con papà Harry con i suoi capelli rossi e Re Carlo III quando era giovane.

Lo scatto è attualmente stato rimosso, ma i media sono riusciti a catturarlo e far vedere come il piccolo di due anni sia bellissimo. Uguale al suo papà quando era tra le braccia di Lady Diana, ma senza il peso della corona sulle spalle.