Bonus spesa 600 euro, in cosa consiste e come si presenta domanda

Bonus spesa 600 euro: in cosa consiste questo aiuto economico e come presentare la domanda per fare fronte all’inflazione?

Non solo caro bollette luce e gas, le famiglie italiane devono fronteggiare i continui rincari del prezzo della spesa alimentare a seguito della spirale inflattiva. Con il Decreto Sostegni Bis sono stati rinnovati i buoni per acquistare i beni alimentari, i beni di prima necessità e per pagare anche le bollette energia elettrica e gas. Finalmente ci sono buone notizie per le famiglie italiane bisognose e disagiate dal punto di vista economico. Si tratta di buoni che vengono erogati dai Comuni italiani ai cittadini che sono in possesso di determinati requisiti. Ecco a chi spetta il bonus 600 euro: in cosa consiste questo aiuto economico e come presentare l’istanza per richiedere il bonus per fare la spesa.

Rincari spesa alimentare: fare la spesa è un salasso

È da mesi e mesi che le famiglie italiane non riescono a fare la spesa alimentare perché i prezzi dei generi alimentari hanno subito un vero e proprio rincaro. Possiamo asserire che fare la spesa è diventato un vero e proprio salasso. Si tratta di una vera e propria stangata. Secondo le stime di Coldiretti il prezzo dei beni alimentari è salito di un punto percentuale a seguito del continuo rialzo del prezzo dell’oro nero. La maggior parte dei beni alimentari che troviamo sugli scaffali dei supermercati vengono trasportati su gomma e il caro benzina contribuisce al trend rialzista dei prezzi dei beni alimentari.

Gli aumenti interesseranno i prezzi dei cereali, dello zucchero, di tutti i grassi vegetali, tra cui l’olio EVO e l’olio di semi di girasole, dei dolci e dei prodotti da forno, tra cui i pandori, i panettoni e tutti i prodotti della tradizione natalizia. Anche il prezzo del caffè subirà un incremento. Gli aumenti dei prezzi dei generi alimentari dipendono anche da dove si fa la spesa: Bolzano ed il capoluogo ligure sono le due città più care.

Bonus Spesa 600 euro: quali sono i requisiti necessari?

Premettiamo che i requisiti necessari per vedersi erogati i bonus spesa 600 euro sono fissati da ogni Comune che eroga l’aiuto. Pertanto, è necessario verificare i requisiti nel bando del Comune di residenza. Generalmente, i requisiti necessari per richiedere il bonus spesa seicento euro sono i seguenti:

residenza presso l’ente comunale,

situazione del patrimonio immobiliare,

tipologia di nucleo familiare,

reddito dei componenti del nucleo familiare,

ISEE familiare,

situazione lavorativa dei componenti delle famiglie.

I nuclei familiari più onerosi con i figli a carico possono beneficiare dei bonus più elevati.

Bonus spesa 600 euro: come presentare la domanda?

Per richiedere il bonus 600 euro si deve accedere alla piattaforma dell’ente comunale ed inserire il numero di componenti della famiglia e l’ISEE. È bene leggere attentamente i requisiti necessari nel bando del Comune di residenza.