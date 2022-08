“Si è stufata di me…”, Al Bano a cuor leggero: dopo anni si sfascia tutta la famiglia

Al Bano ha deciso di tornare a parlare della scomparsa di sua figlia Ylenia e della rottura del matrimonio con Romina.

Molti attribuiscono alla scomparsa di Ylenia la fine del matrimonio tra Al Bano Carrisi e Romina Power, una coppia entrata nell’immaginario collettivo.

Al Bano Carrisi: una vita in musica

Al Bano Carrisi ha costruito il suo successo, agli esordi, insieme alla moglie Romina Power, figlia di un noto attore americano. Da lei ha avuto: Ylenia, Yari, Cristel e Romina junior.

Insieme alla moglie ha girato il mondo in lungo e in largo per portare la loro musica. Oggi, è vicino alla sua compagna Loredana Lecciso da cui ha avuto altri due figli: Jasmine ed Albano Junior.

La sua vita è in Puglia dove, nella tenuta di famiglia, si è dato alla coltivazione delle viti per produrre il suo vino. Impossibile, però, per lui dimenticare la scomparsa di sua figlia e la separazione da Romina. Per questo, con cadenza periodica, riprende a parlarne.

La dolorosa scomparsa di Ylenia Carrisi

Mentre Romina non si è mai arresa alla morte della figlia, 27 anni fa a New Orleans, Al Bano ha deciso di dichiarare la sua morte presunta. Lui stesso, infatti, ha affermato di credere che la figlia si sia buttata deliberatamente nel fiume Mississipi. Era il 4 gennaio del 1994 quando la ragazza aveva soltanto 24 anni.

Oggi il cantante di Cellino San Marco torna a parlare della sua scomparsa: secondo lui la 24enne si sarebbe buttata nel fiume Mississipi. Oggi la ragazza avrebbe 50 anni e i genitori, fino ad un certo punto, non si sono mai arresi alla sua morte, di cui non ci sono state tracce accertate.

Al Bano ha dichiarato in passato di aver sentito due persone testimoni dell’accaduto a sua figlia. In pratica, gli dissero che la donna si era buttata nel fiume dicendo di appartenere alle sue acque. Per Romina, invece, la versione sulla scomparsa di sua figlia è ben diversa ovvero: l’hanno drogata e nascosta da qualche parte.

Riguardo alla rottura con Romina, Al Bano ha affermato di aver avuto problemi con la ex moglie sin da prima della scomparsa della loro figlia Ylenia. Prima della tragedia, infatti, l’amore di Romina per lui si stava dissolvendo. Secondo lui ebbe un vero e proprio cambio di personalità che si ripercosse anche sulla loro carriera. Intanto, ad oggi, non è stato reso noto se la donna si sia rifatta una vita, contrariamente all’ex marito che, però, non ha mai voluto sposare la Lecciso.