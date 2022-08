Gli orfani di Gorbaciov

Mijaíl Serguéivich Gorbaciov, durnte il corso della sua vita politica, ha instillato ottimismo e ha mostrato che la politica può essere esercitata in un altro modo, con un’altra visione della realtà.

Mikhail Gorbaciov ha rifiutato fermamente di essere pessimista, anche se gli spazi di libertà che ha aperto più di 40 anni fa, a metà degli anni ’80, sono stati inesorabilmente chiusi uno dopo l’altro. Afflitto dalla morte e dal vanto frivolo della guerra, gli ultimi mesi hanno distrutto il lavoro della sua vita, ma non distruggono il suo messaggio all’umanità e a coloro che hanno la capacità di causare una morte ancora più massiccia di quella che la Russia ha portato nel territorio dell’Ucraina .

“Non lasciarti scappare il futuro”, disse Mikhail Sergeivich nel novembre 2019 quando gli venne chiesto quale consiglio avrebbe dato ai giovani. «Il futuro è vostro», ha aggiunto il padre della perestrojka e della glasnost, che ormai per motivi di salute non viaggiava e limitava i suoi interventi pubblici, nonostante si recasse regolarmente alla sua fondazione, dove era circondato da un piccolo gruppo di fedeli collaboratori che lo accompagna da decenni.

Questi ultimi anni, e soprattutto questi ultimi mesi, devono essere stati molto duri per Mikhail Sergeyevich, perché in modo violento e furioso i leader della Russia di oggi (e non solo loro) si sono sbarazzati di tutta l’eredità di Gorbaciov, una i cui grandi meriti sono stati gli accordi di disarmo che ha firmato con gli Stati Uniti. La riduzione degli arsenali nucleari e la volontà di raggiungere un mondo denuclearizzato sono ancora più preziosi se confrontati con l’attuale realtà in cui la minaccia delle armi nucleari si ripete irresponsabilmente.

Il disarmo predicato da Gorbaciov era il risultato di una visione globale del mondo, uno sguardo al futuro e un avvertimento sui pericoli delle visioni imperiali.La politica dal volto umano Gorbaciov credeva nella politica dal volto umano e voleva che il pianeta fosse più sicuro. Niente di più estraneo a lui della violenza. Per questo, nel dicembre del 1991, l’allora presidente dell’Unione Sovietica si rifiutò di utilizzare l’esercito per mantenere l’unità di quello Stato-Impero che si stava sgretolando.

In molte occasioni Gorbaciov ha messo in guardia sulle minacce che incombono sul mondo di oggi, ma in Russia pochissime persone hanno ascoltato la sua voce, perché il Paese è stato (ed è) guidato in altre direzioni e il presidente russo, Vladimir Putin, considera la disintegrazione della URSS come la più grande catastrofe del 20° secolo, senza che ciò gli impedisse di lavorare per quella che potrebbe essere la più grande catastrofe del 21° secolo.

Ogni volta che era troppo critico nei confronti della politica del Cremlino, Gorbaciov riceveva avvertimenti che mettevano a repentaglio la continuità e il lavoro della sua fondazione. Erano avvertimenti velati, indiretti, ma abbastanza chiari. Quando è entrata in vigore la normativa che limita l’attività dei cosiddetti “agenti stranieri”, la fondazione ha dovuto limitare radicalmente le sue attività perché ha rinunciato a ricevere contributi e risorse finanziarie per seminari e conferenze internazionali.

Tuttavia, nonostante questi limiti, la Fondazione Gorbaciov è rimasta un’isola di pensiero democratico, tolleranza e apertura al mondo in un Paese sempre più autoritario e ostile.”No no e no”. In una conversazione del 2019, Mikhail Sergeyevich ebbe modo di confutare un commento sul corso suicida del mondo, anche se ha ammise che “l’autoritarismo puzza di nuovo” nell’aria.

“Non lasciarti trasportare dai vecchi schemi. Sii giovane», questo era uno dei suoi consigli. Gorbaciov ha instillato ottimismo e ha mostrato che la politica può essere esercitata in un altro modo, con un’altra visione della realtà. Oggi quelli che la pensano così sono rimasti orfani.