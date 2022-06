“Si è ritirato”, proprio lui abbandona l’Isola dei famosi: Ilary lo voleva in finale

Un altro concorrente è stato costretto ad abbandonare l’Isola dei Famosi ad un passo della finale. E pensare che in molti lo credevano tra i finalisti. Vediamo di chi si tratta.

Dopo Patrizia Bonetti, Roger Balduino e Jovana Djordjevic un altro naufrago de L’Isola dei Famosi è stato costretto ad abbandonare la playa.

L’isola dei Famosi oppure il lazzaretto?

La conduttrice dell’Isola dei Famosi Ilary Blasi, nel corso di una puntata in prima serata, a seguito dei numerosi infortuni dei naufraghi, ha ribattezzato la playa il lazzaretto. Dall’inizio di questa edizione dell’Isola dei Famosi, infatti, sono stati numerosi i concorrenti che sono dovuti correre in infermeria oppure, addirittura in ospedale.

Il caso più eclatante è stato quello di Roger Balduino che, dopo una distorsione contratta dopo aver sfidato Clemente Russo all’orologio honduregno, è finito in ospedale per un intervento. Le sue condizioni di salute non sono migliorate, soprattutto perché si è trovato a vivere l’isola in solitaria.

Oggi preoccupano anche le condizioni di salute di Edo Tavassi che è finito in infermeria. Si è saputo, poi, che i suoi problemi erano legati ai denti. La sua dentatura perfetta, tra l’altro, non è farina del sacco di madre natura ma di dentisti esperti nelle cui mani il Tavassi si è affidato. Del resto, quella in corso, è una delle edizioni più lunghe in termini di tempo del programma. L’isola dei famosi, infatti, è stato prorogato fino al 27 giugno, data dell’ultima puntata.

Proprio lui costretto a ritirarsi

In una nota ufficiale, si legge che Marco Cucolo, il compagno di Lori Del Santo è dovuto correre in infermeria. Dopo accertamenti, i medici hanno ritenuto opportuno che il concorrente si ritirasse e rientrasse in Italia.

Non si conoscono bene i motivi che hanno costretto Cucolo a questa decisione. Probabilmente, verranno rivelati ulteriori dettagli nel corso della diretta di venerdì 10 giugno, in prima serata.

Del resto, la fame e la stanchezza si fanno sentire per tutti. Le condizioni di salute dei naufraghi che hanno scelto di prolungare la loro permanenza sull’Isola dei Famosi possono aggravarsi anche per i motivi suddetti. Sicuramente, è un peccato poiché Marco Cucolo, a due settimane dalla finale, era uno dei concorrenti favoriti per una possibile vittoria.

Anche perché, ora che la sua compagna aveva abbandonato la playa lui avrebbe potuto mostrare molto di più il suo carattere.