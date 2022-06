Scoop da Buckingham Palace, altro che tutto rose e fiori: si sono divorziati

Dopo la fine del Giubileo di Platino, non si placano le attenzioni nei confronti di Buckingham Palace. Vediamo chi avrebbe divorziato.

Anche a Buckingham Palace, si sa, non è tutto rose e fiori e anche lì le coppie possono scoppiare.

Non è tutto oro ciò che luccica, neanche a Buckingham Palace

Sì è da poco concluso l’evento che ha coinvolto tutta l’Inghilterra e non solo Buckingham Palace ovvero il Giubileo di Platino. Un evento che ha avuto lo scopo di celebrare la Regina Elisabetta e i suoi 70 anni di regno.

La regina si è mostrata più volte alla folla dal suo balcone di Buckingham Palace spesso accompagnata dai membri più stretti della sua famiglia. Tra questi anche Carlo e Camilla e i suoi tre nipoti. Louis, il più piccolo dei tre, è diventato protagonista di tanti meme che hanno fatto il giro del web, per il suo comportamento irriverente e sopra le righe.

Intanto, proprio i suoi genitori, William e Kate, stando ad alcuni rumors, sarebbero nel pieno di una crisi di coppia. Vediamo perché.

William e Kate hanno divorziato?

Il giornale inglese MSN, qualche giorno fa, ha pubblicato un tweet in cui sosteneva a spada tratta che i due reali si sarebbero divorziati. Il tweet è stato cancellato pochi minuti dopo ma ciò non gli ha impedito di diventare lo stesso virale. Il tweet letteralmente recitava:

“Il principe William e Kate Middleton si stanno separando. La duchessa si trasferisce con i bambini”.

Il motivo della separazione della coppia di Buckingham Palace sarebbe da rintracciare in una scappatella di William. Il reale, infatti, sarebbe stato pizzicato in un night club di Londra insieme ad un’amica di Kate, Rose Hanbury.

Ad aggravare la situazione, sembrerebbe che il principe sia parecchio iroso. I suoi comportamenti senza controllo sarebbero messi in scena anche davanti ai piccoli di casa. Intanto, altri rumors vogliono che Kate stia soffrendo di disturbi alimentari, proprio come successe alla sua defunta suocera.

La notizia della separazione era già stata trasmessa da un magazine francese Oh My Mag che, però, ha smentito dicendo che era stata tramessa per errore e che la notizia non fosse vera. Intanto, i fan della coppia sono molto preoccupati poiché i due hanno sempre incarnato la coppia da favola perfetta.