Macchie dai muri, altro che vernice: il trucchetto per farle sparire in men che non si dica

Macchie dai muri fastidiose da eliminare subito. Ci sono dei trucchetti interessante per farle sparire senza ricorrere alla vernice.

Per quanta attenzione, cura e igiene si possa avere in casa le macchie dai muri spunteranno sempre prima o poi. Le cause possono essere tantissime e, invece di una mano di vernice, sarà sufficiente utilizzare alcuni rimedi naturali e low budget.

Muri di casa che si macchiano, le cause

I muri di casa rappresentano non solo una protezione dall’esterno, un divisorio e anche la struttura stessa dell’abitazione perché sono visti anche come complementi d’arredo. Nella maggior parte delle volte è indispensabile la scelta del colore, perché potrebbe cambiare l’arredamento e il gusto di una stanza intera.

Per quanto si possa fare attenzione all’igiene e al colore, nel tempo le macchie dai muri emergono o si formano a causa di tantissimi fattori. Andare a comprare secchi di vernice per ovviare al problema non serve, perché ci sono tantissimi rimedi naturali che possono eliminare la macchia in una sola passata.

Macchie dai muri i rimedi naturali efficaci e low budget

Come accennato, la macchia dai muri si può formare in tantissimi modi soprattutto con il passare del tempo. Per questo ci sono anche dei rimedi naturali che devono essere utilizzati al posto della classica vernice, che copre ma non risolve il problema.

I rimedi per ogni tipo di macchia siamo certi che vi stupiranno:

Macchie da arredamento , quando un mobile o un quadro formano l’alone nero che riprende la loro stessa struttura. Per rimuoverle non è necessario passare la vernice, bensì utilizzare il bicarbonato di sodio: tre cucchiai di prodotto disciolto in un litro di acqua. La miscela ottenuta si potrà applicare sulla parete con l’aiuto di una spugnetta. Ovviamente questa miscela è da usare solo su una parete lavabile, in caso contrario il bicarbonato non dovrà essere sciolto in acqua ma solo inumidito applicando un composto pastoso;

Se ci sono dei bambini in casa, le macchie da penne e pennarello sono all'ordine del giorno. Per rimuoverle in totale tranquillità. Il Sapone di Marsiglia è quello che viene consigliato dagli esperti, sciogliendolo nell'acqua per poi applicarlo sul muro delicatamente con l'aiuto di una spugna (risciacquare subito dopo);

sono all’ordine del giorno. Per rimuoverle in totale tranquillità. Il Sapone di Marsiglia è quello che viene consigliato dagli esperti, sciogliendolo nell’acqua per poi applicarlo sul muro delicatamente con l’aiuto di una spugna (risciacquare subito dopo); Attenzione ai segni delle scarpe, che possono essere eliminati con la classica gomma da cancellare che si usa a scuola. In alternativa si potrà usare anche la mollica del pane, che funge da gomma per rimuovere le macchie persistenti;