Si cala nel pozzo per salvare il suo cane: Danilo Sulas muore annegato a 22 anni

La tragedia è avvenuta a San Teodoro, provincia di Sassari. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, sembra che il giovane si sia calato nel pozzo per salvare il cagnolino e sia morto insieme all’animale.

A lanciare l’allarme è stata la madre, che non vedendolo rincasare, ha allertato le autorità. È stata lei stessa a condurre i militari dell’Arma sul luogo in cui il figlio portava abitualmente a spasso il cane. Quando i soccorsi sono giunti sul luogo della tragedia, in località Lutturai, per il ragazzo non c’era ormai più nulla da fare. La prima ipotesi è che il giovane si sia calato nel pozzo, profondo 5 metri e con l’acqua fino a 3, per salvare l’animale e sia precipitato in acqua, non riuscendo più a riemergere.

Dramma a Sassari: si cala nel pozzo per salvare il cane e muore annegato

Una passeggiata con il suo cane, come faceva ogni giorno, che – per una drammatica fatalità – si è trasformata in tragedia. È l’ipotesi più plausibile dietro la morte di Danilo Sulas, 22enne di Sassari, trovato senza vita in fondo a un pozzo, in località Lutturai.

La tragedia sarebbe avvenuta nella notte di domenica, ma l’allarme è partito soltanto questa mattina, quando la madre del ragazzo – non vedendolo rientrare – ha lanciato l’allarme e ha allertato i carabinieri. È stata lei stessa a condurre i militari dell’Arma sul luogo in cui il figlio portava abitualmente a spasso il cane. Una volta sul posto, i carabinieri hanno ispezionato la zona e hanno scoperto il corpo senza vita di Danilo e la carcassa dell’animale in fondo al pozzo. La cavità – profonda 5 metri e con l’acqua fino a 3 – si trova a San Teodoro, provincia di Sassari.

Comunità sotto choc

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Nuoro, che hanno provveduto a recuperare la salma.

Convocato anche il medico legale, che – da un primo esame sul corpo della vittima – ha confermato la morte per annegamento. Nei prossimi giorni è plausibile che sul corpo del 22enne venga disposto l’esame autoptico, per capire se il giovane sia morto per le ferite riportate nella caduta o sia prima annegato. La tragedia ha scosso profondamente la comunità di San Teodoro, dove Danilo era molto conosciuto e benvoluto.

Tanti i messaggi in ricordo del ragazzo, tragicamente scomparso.