Oroscopo, da lunedì arriveranno parecchie soddisfazioni e sorprese per questi segni

Il mese di gennaio sarà colmo di piacevoli sorprese, con un inizio d’anno decisamente vantaggioso e felice, ma solo per alcuni segni zodiacali. Vediamo quali sono questi segni.

Determinati segni dello zodiaco mostreranno un grande interesse nei confronti della libertà, oltre a sentirsi molto più aperti verso l’esterno. Quindi per loro si prospettano dei gradevolissimi momenti!

I cambiamenti d’inizio d’anno nell’oroscopo

L’anno nuovo si prospetta con Mercurio che risulta retrogrado. In ogni caso il principio di questo nuovo anno non risulterà difficile per tutti i segni zodiacali, come invece lo sarà per altri proprio a causa di queste movenze a livello cosmico.

Ma quali sono per la precisione i segni che potranno ottenere dei considerevoli benefici dal mese di gennaio? Precisamente si parla di tre segni dello zodiaco, i quali avranno modo di evitare dei momenti spiacevoli.

Ormai ci siamo lasciati alle spalle gli avvenimenti collegati all’oroscopo del 2022, mentre quelli correlati al 2023 sono appena iniziati. Questo nuovo anno tra l’altro si preannuncia alquanto ricco d’intensità, in modo generale per tutti i segni appartenenti allo zodiaco.

Difatti il passaggio di Venere nel segno dell’Acquario inciderà considerevolmente sui segni zodiacali in questione.

Questo comporterà un grande desiderio di vedere nuovi individui, sollecitando dunque tali segni a prendere un’importante decisione. In riferimento a quest’ultima, parliamo nello specifico di avere voglia di uscire dalla propria zona definita di comfort, così da poter finalmente esplorare all’esterno di essa, facendo nuove e stimolanti conoscenze.

I segni zodiacali che iniziano l’anno con gioia

Come accennato poc’anzi solo alcuni segni zodiacali potranno ricevere non poche sorprese. Iniziamo dal primo.

Ovvero dal segno del Capricorno che rappresenta il decimo segno dello zodiaco, governato da Saturno. L’elemento di questo segno è la Terra e nasce sotto il segno del Capricorno chi nasce dal 22 Dicembre al 19 Gennaio.

Tra le caratteristiche di questo segno ritroviamo quelle dell’animale che lo rappresenta, lo stambecco. Si parla di un animale con una certa muscolatura e fiero, che non si arrende ed è in grado di raggiungere vette altissime. Il Capricorno è proprio così, determinato e vuole sempre raggiungere i suoi scopi, nonostante tutto e tutti. Si parla infatti di un segno forte e pragmatico che sa dare tanto.

Il Capricorno è sicuramente uno dei due segni segnalati dall’oroscopo come quelli che inizieranno il nuovo anno con avvenimenti colmi di soddisfazioni e di belle notizie.

Ecco che la parola d’ordine per questo segno è proprio soddisfazione.

Pertanto coloro che appartengono a questo segno nel mese di gennaio noteranno dei considerevoli miglioramenti, sia nel settore lavorativo che nel finanziario. Se si parla di soldi e guadagni quindi il Capricorno può solo ben sperare.

Inoltre il segno del Capricorno a inizio d’anno potrebbe allacciare delle nuove amicizie. Oltre ad avere l’opportunità di concretizzare verso metà gennaio dei suoi progetti.

Ecco che quindi si avranno dei benefici in diversi ambiti, tra cui quello relazionale e professionale. E’ proprio il caso di dire che il Capricorno ne vedrà delle belle in tutti i sensi e grazie al suo temperamento, non potrà che gustare tutto questo.

Il secondo segno zodiacale che è da considerare se si parla di piacevoli sorprese è l’Acquario che, come il precedente, sarà estremamente fortunato durante il mese di gennaio.

L’ Acquario è l’undicesimo segno dello zodiaco, governato da Urano e Saturno. E’ del segno dell’Acquario chi nasce dal 20 Gennaio al 18 Febbraio

Tra le caratteristiche di questo segno ritroviamo il suo essere intelligente e libero: questo è infatti un segno che ha una grande voglia di libertà e che non ama molto il concetto di famiglia classico. Questo perché il Capricorno non ama molto gli schemi e le etichette.

Proprio questo segno potrebbe avere dei grandi cambiamenti nella propria vita, come per esempio quello di rivalutare un vecchio rapporto sentimentale.

Questo campo dunque potrebbe avere dei risvolti niente male che potranno avere delle ripercussioni anche su altri ambiti della propria vita.

In più cambiando determinati aspetti della propria quotidianità, ciò potrebbe incidere anche sull’ambito lavorativo di questo segno. Ma questo solo se farà il grande passo, uscendo dalla propria zona confortante. Questo non dovrebbe essere certo un problema per questo segno così libero!

L’acquario può ben sperare quindi, ma deve sicuramente impegnarsi.

Infine i Gemelli avranno l’energia necessaria per concretizzare dei loro sogni.

Parliamo del terzo segno dello zodiaco, governato da Mercurio. Il suo elemento caratteristico è l’aria.

Nasce sotto questo segno chi nasce dal 21 Maggio al 21 Giugno. Parliamo sicuramente di un segno intellettuale e che è dotato di una mente aperta e flessibile che riesce a adeguarsi a ogni situazione della propria vita.

Nel lavoro, in questo mese, potrebbero verificarsi degli aumenti di guadagno, mentre in amore dovranno dover mettere dei paletti, per porre così in primo piano i propri desideri.

Ecco che questi ambiti faranno sicuramente scalpore e non solo questi.

Trovando finalmente il giusto equilibrio nelle loro relazioni sentimentali, coloro che nascono sotto questo segno potranno anche trovarlo dentro se stessi. Per loro gennaio sarà un mese decisivo per notevoli cambiamenti.

E si sa i cambiamenti sono impegnativi: quindi anche in questo caso la parola d’ordine è sicuramente soddisfazione, ma anche impegno.

Anche perché senza un vero impegno, non può esserci una vera soddisfazione.

Insomma sono proprio questi i tre segni che dovranno e potranno godere di tanti benefici e di tante sorprese negli ambiti appena citati. Dunque c’è solo da prepararsi per affrontare questo nuovo anno che inizia con il piede giusto!