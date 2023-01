Cina, nell’Henan 88 milioni di persone sono positive al Covid

I dati che arrivano nella provincia dell’Henan, in Cina, sono veramente preoccupanti: su 100 milioni di abitanti, 88,5 di questi hanno contratto il Covid, quasi il 90% della popolazione. Un boom di casi in una delle zone più popolose della repubblica cinese.

A diramare la notizia, Kan Quancheng, un funzionario delle autorità sanitarie regionali, per far luce su una situazione senza precedenti, in quasi tre anni di pandemia.

La situazione Covid nella provincia dell’Henan

Negli ultimi giorni si è molto parlato della situazione Covid in Cina: dalla fine della politica zero, a un ritorno graduale verso una libertà, alla fine della quarantena per chi arriva dall’estero. Nonostante questi passi in avanti, la repubblica cinese deve fare i conti con una nuova ondata di contagi causati da una nuova variante.

La provincia dell’Henan, con quasi 100 milioni di persone, è la seconda provincia più popolosa della Cina dopo il Guangdong e al momento risulta essere quella con il numero maggiore di positivi.

a dichiararlo è stato Kan Quancheng, un funzionario delle autorità sanitarie regionali, il quale ha spiegato che il 90% della popolazione risulta avere il Covid: circa 88,5 milioni di persone su 100 milioni di abitanti.

Numeri che fanno preoccupare dopo quasi tre anni di pandemia e dopo che il mese scorso il governo cinese ha messo la parola fine alla politica zero Covid, dove si aveva un maggiore tracciamento degli abitanti e restrizioni più rigide e severe.

Una repubblica al collasso

La Cina da quasi tre anni, ormai, è una delle nazioni più colpite dal Covid. Nonostante gli infiniti lockdown, la situazione con il tempo pare non essere mai migliorata, assistendo, quindi, a un collasso totale.

Una delle provincie più popolose della Cina, quella dell’Henan, risulta essere con il 90% della popolazione positiva al Covid. Un boom di contagi mai registrato prima. Nemmeno nel primo periodo, nel 2020. La colpa sarà sicuramente data dalla revoca delle misure di protezione, i quali non si conoscono le motivazioni che hanno spinto il governo ad abbandonare.

Un intero Stato allo sbaraglio: forni crematori sopraffatti, il sistema sanitario si trova annientato dai pazienti anziani ricoverati presso strutture ospedaliere. Nonostante il numero progressivo dei contagi, il governo ha solamente registrato due decessi nella giornata di sabato.

Il capodanno lunare

Il prossimo 22 gennaio, in Cina, ci sarà il capodanno lunare, un evento che fa già preoccupare perché milioni di persone si sposteranno. Infatti, tantissimi cinesi dalle città torneranno nelle zone rurali per riabbracciare i loro familiari.

Una situazione che desta preoccupazioni dato il numero elevato dei contagi e l’assenza di controlli da parte del governo.