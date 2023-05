“Sfrattato da Re Carlo”, caos a Buckingham: la drastica decisione spiazza i sudditi

Il principe Andrea è stato sfrattato da Re Carlo dalla Royal Lodge, residenza che andrà a William e Kate. Ecco i motivi.

Re Carlo d’Inghilterra ha deciso di sfrattare il principe Andrea dalla Royal Lodge. Il motivo? La proprietà andrà a William e Kate. La decisione però non trova Andrea molto d’accordo, infatti sembra che il principe si stia rifiutando di lasciare la villa. Scopriamo perché il principe è stato sfrattato da Re Carlo e cosa potrebbe succedere ora.

Sfrattato da Re Carlo, il principe Andrea oppone resistenza

Non c’è pace per la famiglia reale britannica. In questi giorni il principe Andrea è stato sfrattato dalla sua residenza di lunga data, la Royal Lodge, per decisione di Re Carlo. Questo movimento improvviso ha scosso le fondamenta della famiglia reale, sollevando interrogativi sul futuro di Andrea e suscitando controversie in merito alla decisione di Carlo.

Prima di addentrarci nella questione dello sfratto dalla Royal Lodge, è fondamentale comprendere chi è il principe Andrea. Andrew Albert Christian Edward Mountbatten-Windsor, duca di York, è il figlio secondogenito della defunta Regina Elisabetta II e del principe Filippo, duca di Edimburgo.

Nato il 19 febbraio 1960, Andrea è stato una figura complessa all’interno della famiglia reale, coinvolto in diversi scandali e controversie nel corso degli anni. Tuttavia, l’evento più notevole che ha offuscato la sua reputazione è stato il suo coinvolgimento con Jeffrey Epstein, un finanziere accusato di traffico sessuale.

In questi giorni, Re Carlo ha chiesto al principe Andrea di lasciare la Royal Lodge per trasferirsi a Frogmore Cottage, ex residenza di Harry e Meghan. Il motivo? La proprietà andrà a William e Kate. Comunque, Andrea sembra restio a lasciare la villa.

La richiesta di Re Carlo: ragioni economiche e successione

La decisione di Re Carlo di sfrattare il principe Andrea dalla Royal Lodge è stata basata su due principali ragioni: la successione e la situazione finanziaria di Andrea.

La proprietà della Royal Lodge sarà infatti consegnata al principe William e a Kate, in quanto parte del loro percorso verso la futura monarchia. Questa scelta strategica mira a consolidare il ruolo di William e Kate come membri chiave della famiglia reale e a prepararli per il loro futuro ruolo di re e regina consorte.

Inoltre, la situazione finanziaria del principe Andrea ha contribuito alla sua espulsione dalla residenza reale. Per decisione della regina Elisabetta, Andrea ha perso l’assegno annuale di 250.000 sterline, che gli consentiva di mantenere adeguatamente la Royal Lodge. Senza questa fonte di reddito, diventa difficile per Andrea sostenere i costi associati alla manutenzione della proprietà.

Il principe Andrea non ci sta

Nonostante l’ordine di sfratto da parte di Re Carlo, il principe Andrea sembra essere riluttante a lasciare la Royal Lodge.

Tra le ragioni che potrebbero spiegare la sua resistenza, sembra esserci l’imminente arrivo del nipotino, figlio di sua figlia Eugenie. Secondo fonti vicine a Buckingham Palace, Andrea e Sarah Ferguson, ex moglie di Andrea, hanno espresso il desiderio di accogliere il nuovo arrivato nella residenza familiare.

Tuttavia, è importante notare che l’aspetto emotivo e familiare non dovrebbe oscurare le ragioni di ordine strategico e finanziario che hanno portato alla decisione di sfrattare Andrea. Re Carlo sta svolgendo il suo ruolo di capo della famiglia reale, prendendo decisioni che mirano a stabilizzare e rafforzare l’istituzione nel suo complesso.

La famiglia reale britannica sta attraversando un periodo di transizione, e le scelte fatte oggi hanno un impatto significativo sul futuro del Regno.