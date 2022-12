William e Kate, svelati i loro nomignoli imbarazzanti: come si chiamano nell’intimità

William e Kate, sapete come si chiamano nell’intimità i due principi del Galles? Svelati i loro nomignoli “imbarazzanti”. E chi lo avrebbe mai immaginato?

Sapete che lontano dall’attenzione mediatica, William e Kate sono teneri e dolci più che mai? Ecco i soprannomi alquanto imbarazzanti con cui si chiamano in intimità.

William e Kate, la coppia reale più bella del mondo

Insieme da oltre vent’anni, William e Kate rappresentano la coppia reale per eccellenza, quella messa in piedi per amore e non per imposizione regale. Conosciutisi in Scozia, ai tempi dell’università quando entrambi frequentavano come studenti il St. Andrews College, hanno vissuto una delle storie d’amore più belle di sempre.

Lei il sangue blu non ce l’ha mai avuto ma il titolo da reale se l’è conquistato duramente con la sua grazia, la sua dolcezza ma anche l’intelligenza che da sempre la contraddistingue.

Lui invece, il rampollo più famoso della Royal Family britannica e anche il reale più chiacchierato, si è lasciato travolgere dalla semplicità di una giovane della classe medio borghese che ha saputo scrivere con le sue mani un futuro radioso.

Ed eccoli dopo 20 anni di conoscenza, ancora insieme, sposati, genitori di tre splendidi bambini e futuri reggenti di Inghilterra. In pubblico, Kate e William, nel rispetto del protocollo reale mantengono sempre una certa distanza eppure in intimità pare che i due si lascino travolgere dalla passione più sfrenata.

Sapete, a questo proposito, quali sono i nomignoli che utilizzano lontano da tutti, nell’intimità della loro dimora? Non ci credereste mai.

I nomignoli imbarazzanti dei principi del Galles

William e Kate sono davvero la coppia più bella del mondo. Non solo rappresentanti della casa reale britannica ma anche i testimoni di un amore che dura da ben 20 anni. Sposatisi nel 2011, oggi sono più complici e affiatati che mai.

Con la morte della Regina Elisabetta, i due ex duchi di Cambridge hanno acquisito il titolo di principi del Galles e un giorno saranno invece sul trono che oggi è di Carlo e Camilla, in qualità di re e regina del Regno Unito.

Kate è una donna straordinaria. Dolce, premurosa e affettuosa, parla con gli occhi e il suo sguardo dice tutto: è follemente innamorata di suo marito. E di William ne vogliamo parlare?

Spesso i paparazzi lo hanno ripreso mentre guarda con occhi innamorati la sua dolce metà. Che spettacolo. Davvero sono protagonisti di un amore bellissimo, William e Kate, che ancora oggi, a distanza di anni dal loro primo incontro, continuano a far sognare il mondo intero.

I principi del Galles sono tra i reali più apprezzati al mondo e dalla Royal Family anche per la lealtà mostrata nei confronti della corona. Rispettosi sempre del protocollo reale, spesso in pubblico tendono a mantenere la distanza, quella affettiva si intende.

Eppure, nel loro privato, si lasciano travolgere spesso da una passione sfrenata. Persone vicine alla famiglia reale hanno svelato addirittura i nomignoli imbarazzanti che i principi del Galles utilizzano nella loro intimità. Sapete quali sono?

Se da fidanzati, in diverse occasioni pubbliche, Kate chiamava William “darling” cioè “tesoro” e lui invece è “baby” ossia “piccola”, oggi la loro intimità ha subito una evoluzione: pare che tra le mura di Adelaide cottage preferiscano nomi più provocanti.

Si mormora che il rampollo inglese si rivolga alla sua dolce metà con il soprannome di “babykins” che sta a significare “piccola bambina”, mentre lei ha riservato al consorte un appellativo provocante “big Willy”, lasciamo alla vostra immaginazione il perché.

Insomma, anche i reali del Galles sanno come vivere di amore e passione. D’altronde, spogliatisi degli abiti di principe e principessa, William e Kate restano pur sempre una coppia di coniugi che si ama alla follia.

Tanti i sostenitori di questa coppia reale che fa sognare il mondo con il loro amore. William e Kate sono felici e innamorati, orgoglio della famiglia reale, sono l’esempio di una coppia unita e legata da un sentimento destinato a durare per sempre.