Nei giorni passati, in provincia di Monza, a Correzzana, due adulti, un uomo e una donna, hanno tentato di rapire per strada una bambina di 8 anni, mentre quest’ultima stava passeggiando con due amiche più grandi.

I genitori hanno denunciato l’accaduto ai carabinieri di Besana Brianza, i quali hanno aperto delle indagini. Secondo la ricostruzione delle bambine, quest’ultime sarebbero state fermate in via Kennedy da una donna coperta con un velo islamico.

Cosa è successo a Correzzana

Preoccupazione in queste ore per quanto accaduto a Correzzana, un paesino di poco più di 3 mila abitanti in provincia di Monza. Nei giorni scorsi una donna coperta con un velo islamico avrebbe tentato di rapire una bambina di 8 anni.

La notizia è stata diffusa dopo che i genitori della piccola hanno denunciato l’accaduto ai carabinieri di Besana Brianza, i quali hanno aperto delle indagini. Dalle prime indiscrezioni la bimba era in compagnia di altre due sue amiche, più grandi della sua età, una di 12 e l’altra di 10 anni.

Quest’ultime hanno raccontato di questa signora che si è avvicinata a loro, la quale ha tentato di trascinare la piccola con se con scarsi tentativi. La signora, descritta con il velo islamico sarebbe scappata a bordo di un auto, guidata da un uomo.

Al momento le forze dell’ordine non hanno fatto trapelare nessuna informazione riguardo l’accaduto.

La paura dei genitori

Dopo la notizia del rapimento del bimbo di due anni a Milano, in piazza Gae Aulenti, domenica scorsa, in provincia di Monza, a Correzzana, nei giorni passati, si stava verificando un episodio simile con una bambina di 8 anni.

I genitori sono visibilmente preoccupati di questi due episodi, isolati tra loro, avvenuti nel giro di pochi giorni e in località appartenenti alla stessa regione. La notizia sta facendo il giro di alcune chat su whatsapp per mettere in guardia sia le mamme che i papà di bambini e ragazzini.

“in vista di quello che è successo anche a Milano qualche giorno fa, vi ho voluti mettere al corrente, non per seminare panico, ma per dirvi di fare più attenzione del solito in vista del fatto che con la bella stagione noi tutte, con i nostri figli, passeremo più tempo nei parchetti e all’aperto”.

Queste le parole scritte di una mamma la quale ha voluto inoltrare questo messaggio in una chat di gruppo condivisa con altri genitori spiegando di prestare attenzione alle zone più gettonate per presunti rapimenti di bimbi.