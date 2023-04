MotoGP, nelle Americhe vince Rins. Bagnaia cade a 13 giri dal termine

Si è disputato questa sera il GP delle Americhe 2023, terza tappa del Mondiale di MotoGP, sul circuito di Austin.

Dopo la Sprint Race di ieri che precedeva questo appuntamento importante atteso dai tanti appassionati di questo sport, oggi i centauri si sono dati battagli nel Gran Premio, sulla consueta lunghezza dei 110 chilometri. Una gara tortuosa e articolata per la conquista del podio ma anche per posizioni nobili in classifica, tenutasi in un weekend avvincente, vediamo i risultati odierni, in cui c’è stato un retrogusto dolceamaro per i piloti italiani.

Il podio del GP delle Americhe

Il GP delle Americhe 2023 è stato vinto dallo spagnolo Alex Rins, che in sella alla sua Honda ha avuto un appassionante duello nelle fasi iniziali della gara con il nostro Francesco Bagnaia, che però è caduto a soli 13 giri dal termine e di questo momento chiaramente il rivale ne ha approfittato, correndo dritto al traguardo e conquistando appunto il gradino più alto.

Dopo la sessione di qualifiche molto dura in Portogallo, dove il piemontese ha avuto un brutto incidente che lo ha costretto ad alcune cure presso il centro medico di Portimao, Bagnaia è caduto in un’occasione importantissima proprio mentre era in testa alla corsa. Difficoltà anche nella tappa in Argentina. Insomma non è un periodo buonissimo per il pilota che tutti abbiamo imparato ad amare per la sua abilità in pista, ma oltre a momenti di spettacolo bisogna accettare anche quelli più tosti, comunque Pecco è ancora secondo nella classifica dei piloti della MotoGP 2023 con il punteggio di 53, dietro a Bezzecchi, collega della Ducati che invece si trova a 64.

Chiudiamo la piccola parentesi sull’italiano per aprirne una su un altro pilota del nostro Paese, precisamente Luca Marini. Classe 1997, il fratello minore di Valentino Rossi avrà di certo reso orgoglioso il grande campione, infatti si è fatto valere sulla Ducati del Mooney VR46 Racing Team, rendendosi protagonista anche di un bel sorpasso sul francese Fabio Quartararo. I due sono arrivati rispettivamente secondo e terzo classificato.

Contro tutti i pronostici dunque, abbiamo avuto un Pecco che sul più bello è andato fuori gioco e di nuovo con 0 punti sul tabellone e un Luca Marini che ha stupito tutti tenendo testa a Rins fino all’ultimo.

Una bella gara anche per il francese, vice campione del mondo, che si è classificato terzo precedendo Vinales e Oliveira. Il compagno di squadra di Marini, Marco Bezzecchi, è arrivato invece sesto ma come dicevamo prima, resta comunque in testa alla classifica generale dei piloti.

Ricordiamo anche Franco Morbidelli all’ottavo posto, Fabio Di Giannantonio dietro di lui e Michele Pirro all’undicesimo posto, che sta correndo in sostituzione dell’infortunato Enea Bastianini.

La classifica del circuito di Austin è chiusa da diversi piloti spagnoli e Bagnaia solo al 17esimo posto. Ora gli occhi son puntati sul prossimo appuntamento, ovvero il GP di Spagna di fine aprile, ricordiamo che tutti gli appuntamenti della MotoGP sono visibili in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre, dopo il termine delle corse.

Il circuito di Austin

Oggi ci sono state diverse difficoltà per molti piloti, oltre all’italiano Bagnaia, in effetti il circuito di Austin non è molto amico. Si trova in Texas ed è stato progettato appositamente da Hermann Tilke per ospitare le gare di Formula 1, poi dal 2013 è diventato lo scenario anche del Circuito delle Americhe della MotoGP.

Il tracciato si snoda su diverse altitudini e ha molte curve. Ospita anche una torre panoramica con una piattaforma di osservazione nella parte più alta, accessibile a pagamento, dal quale si ammira il circuito ma anche il panorama della città di Austin. C’è anche un anfiteatro per concerti live, che si tengono chiaramente quando non sono in corso le gare.

Si tratta di un tracciato con 20 curve e molte prendono ispirazione da quelle di circuiti famosi. La sede è volutamente larga in alcuni punti per consentire ai piloti diverse traiettorie. Si tratta di una delle piste più amate dai piloti per la varietà e difficoltà delle curve che la caratterizzano, come la celebre curva 1 posta sopra a una collina, tratto in cui i piloti vedono il punto di corda solo all’ultimo momento.

Si tratta di un circuito particolare e complicato che mette alla prova i centauri e rende tutto molto più avvincente e combattuto perché fino all’ultimo tutto può accadere e la classifica ribaltarsi in ogni istante.