Incendio a Roma, morta una 76enne

Ieri sera, 16 aprile 2023, a Roma in un appartamento è divampato un incendio. È morta una donna di 76 anni che viveva nell’abitazione. Sono salvi invece il marito e il figlio.

La donna non è riuscita a scappare perché immobilizzata a letto a causa di problemi di salute, la tragedia è avvenuta in uno dei quartieri più popolosi di Roma, il Pigneto.

Incendio a Roma, muore una donna di 76 anni

Nella serata di ieri, 16 aprile 2023, una donna di 76 anni è rimasta vittima di un incendio che si è scatenato all’interno dell’appartamento in cui viveva.

La donna risiedeva nell’appartamento insieme al marito di 77 anni e al figlio di 51 anni, questi ultimi due sono riusciti a salvarsi dalle fiamme e a mettersi al riparo fuggendo dall’abitazione.

La donna invece a causa di problemi di salute era immobilizzata a letto e per questo, al momento dell’incendio, non è riuscita a scappare per mettersi in salvo dalle fiamme.

La causa dell’incendio ancora non è stata stabilita ma si ipotizza che potrebbe trattarsi di una candela che era stata accesa a causa dell’assenza di energia elettrica nell’appartamento.

La candela forse troppo vicina al materasso ha fatto si che il materasso prendesse fuoco e da li le fiamme hanno avvolto l’intero abitazione.

Sul posto sono accorsi immediatamente i vigili del fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina, insieme al personale del 118 e dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Via In Selci che hanno eseguito i rilievi tecnico scientifici sul luogo.

Le notizie certe al momento

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Via in Selci, presenti sul luogo, hanno eseguito i rilievi tecnico scientifici. Nelle prossime ore perciò si saprà di più di come sono avvenuti i fatti e di quale sia stata la causa dell’incendio.