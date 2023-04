Test di logica, mettiti alla prova: il risultato lo azzecca chi è molto sveglio

È un test di logica molto intelligente, messo a disposizione per mettersi alla prova e spingersi oltre un limite.

I test di logica consentono di mettersi alla prova, risolvendo enigmi matematici legati a delle figure particolari. Il pensiero di ogni persona è che sia facile, ma osservando bene la foto proposta ci si rende conto del contrario. Le menti matematiche e attente ci metteranno pochissimo, mentre chi non è allenato potrebbe aver bisogno di aiuto. L’importante è divertirsi, spingere e poi trovare la logica in questo piccolo rompicapo che sta facendo il giro del web.

A cosa serve un test logico?

Quando si presenta un rompicapo matematico di questo livello, con simboli e particolarità, tante persone tendono a fare un piccolo passo indietro e arredersi. Una piccola fetta invece gradisce queste particolarità e in poco tempo riesce a trovare la risoluzione completa.

I vantaggi non sono proiettati solo sulla sfida, ma anche per avere la possibilità di mantenere una mente attiva e allenata. Concentrarsi su queste figure e sulla possibilità di risolvere gli enigmi, rallenta lo stress e la fatica di tutti i giorni.

È un momento di relax da dedicarsi una volta al giorno, così da allenare la mente e renderla sempre pronta ad affrontare ogni tipo di sfida.

Si combina la logica alla voglia di divertirsi, ingannando quelle che sono le difficoltà del momento. I puzzle matematici online sono oggi un vero e proprio passatempo, per chiudere la mente e dedicarsi a qualcosa di nuovo. Il consiglio è quello di farlo insieme ad altre persone, proprio per verificare chi sia più veloce con un piccolo premio finale a disposizione. Non deve essere preso come una sfida, ma come un gioco e allenamento diretto del cervello.

Risoluzione test di logica: questo è il ragionamento corretto

Se un test di questo tipo sembra facile, allora chiunque ci avrà messo pochi secondi per risolverlo. Al contrario, molti stanno cercando di capire quale sia il ragionamento da fare. In effetti, il rompicapo è semplice ma se non si ha una mente allenata potrebbe essere leggermente più lungo da elaborare.

Moltissime persone trovano questi test affascinanti, anche se impegnativi e a volte molto lunghi da portare a termine. Questo che si trova sul web è il classico esempio di test virale mirato al miglioramento personale.

Ci sono ancora pochi secondi per risolvere questo rompicapo matematico, prima di poter ottenere la soluzione.

Per tutti coloro che non fossero riusciti a risolvere questo rompicapo anche dopo molti minuti, di seguito c’è la soluzione da parte degli esperti.

Cosa significa?

Palloni da calcio – 11

Racchetta – 3

Birilli per il Bowling – 10

11+20+3 sommati danno la soluzione pari a 71.

Non era facile ma neanche così impossibile da risolvere. Sicuramente il prossimo verrà risolto in poco tempo, vista la mente leggermente più allenata e pronta.