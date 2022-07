By

Il piccolo ha battuto violentemente la testa ed è morto qualche ora dopo all’ospedale di Sezzadio, nell’Alessandrino.

La donna al volante dell’auto che lo ha travolto è stata sottoposta all’alcol test.

Incidente a Sezzadio: morto un bambino di 9 anni

La comunità di Sezzadio, nell’Alessandrino, si sveglia sotto choc per la drammatica notizia della morte di un bambino di appena 9 anni, residente nel paesino piemontese.

Intorno alle 22 di giovedì, 14 luglio, il piccolo era in sella alla sua bici, quando è stato travolto da un’auto.

Il bambino ha battuto violentemente la testa sul parabrezza dell’auto e poi è caduto a terra. Immediatamente soccorso dai sanitari dell’ospedale di Sezzadio, è morto qualche ora dopo il ricovero.

La donna al volante dell’auto che lo ha travolto è stata sottoposta all’alcol test, che ha dato esito negativo.

“Non conosco molto la famiglia, ma so che si tratta di persone ben integrate. Per la comunità è, di certo, un bruttissimo risveglio. Tanta era già la preoccupazione ieri sera, ma si sperava l’epilogo non fosse così tragico”

ha detto il sindaco di Sezzadio, Enzo Daniele.

Sembra che il piccolo, in sella alla sua bici, si sia immesso da una stradina laterale e la conducente della vettura, seppur procedesse a bassa velocità, non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto.

Notizia in aggiornamento.