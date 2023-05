Serpenti in casa, hai capito da dove entrano? Non ci aveva fatto caso quasi nessuno

Ritrovarsi dei serpenti in casa non è poi così comune, ma è importante sapere da dove potrebbero entrare e cosa fare nel caso in cui succeda.

I serpenti possono occasionalmente trovare la strada per entrare nelle nostre case, anche se il rischio è relativamente basso, soprattutto per coloro che vivono in aree urbane. Tuttavia, se abitate in campagna o in zone rurali, è importante prendere precauzioni per ridurre al minimo la possibilità di incontri indesiderati con questi rettili. Scopriamo quali punti della casa vanno controllati maggiormente e cosa fare in caso di incontro con un serpente.

Dove controllare se ci sono serpenti in casa

I serpenti sono più attivi durante i mesi estivi, in particolare da luglio a settembre. Di solito, cercano rifugio in luoghi umidi, freschi e bui, il che significa che alcune zone della casa sono particolarmente suscettibili alla loro presenza. Prestare attenzione a tali aree e adottare misure preventive può contribuire a prevenire gli ingressi indesiderati dei serpenti.

Uno dei punti chiave da considerare sono i telai delle finestre e delle porte. È importante assicurarsi che siano sempre perfettamente chiusi, in modo che i serpenti non possano infilarsi attraverso piccoli spazi o fessure. Un controllo regolare di queste aperture può prevenire molti problemi.

Inoltre, sigillare eventuali crepe o fessure intorno alle finestre, alle porte e ad altre possibili vie di ingresso può ridurre ulteriormente le possibilità di infiltrazione dei serpenti.

Anche le zone come le cantine sono particolarmente attraenti per i serpenti, poiché spesso offrono l’ambiente umido e buio che prediligono. Bisogna quindi prestare molta attenzione a tali luoghi e assicurarsi che siano ben sigillati e privi di crepe o fessure. Fare questo può ridurre significativamente il rischio di ingresso dei serpenti in casa.

In caso di dubbi, è consigliabile chiamare un professionista esperto di controllo dei parassiti o una squadra specializzata nella rimozione dei serpenti per eseguire un’ispezione accurata e fornire consigli specifici per la vostra situazione.

Cosa fare se si ha un serpente in casa

In caso si verifichi l’inaspettata presenza di un serpente in casa, è importante essere in grado di distinguere tra specie innocue e specie velenose. Questa conoscenza può aiutare a gestire correttamente la situazione e adottare le giuste precauzioni.

Alcuni serpenti innocui che potreste incontrare sono le bisce dal collare e gli orbettini, che di solito si trovano in giardino o nelle zone esterne. D’altro canto, le vipere sono serpenti velenosi comuni in Italia. Tuttavia, è difficile essere morsi da una vipera a meno che non ci si avvicini al loro habitat o si provochino.

Comunque, per distinguere le bisce dalle vipere, ci sono alcune caratteristiche che potete osservare. Le bisce hanno una coda lunga, mentre quella delle vipere è più tozza. Inoltre, le bisce non hanno zanne che emanano veleno, a differenza delle vipere che possono essere pericolose proprio per questo motivo.

Se doveste trovare un serpente in casa, è fondamentale mantenere la calma e agire con cautela. Non cercate di catturare o maneggiare il serpente da soli, in quanto potrebbe comportare rischi per voi stessi o per l’animale.

È consigliabile chiamare immediatamente un esperto nel controllo dei parassiti o nella rimozione dei serpenti per gestire la situazione in modo sicuro ed efficace.