Come stanare i serpenti nascosti in giardino: ecco il metodo per allontanarli

Esiste un metodo per allontanare i serpenti dai nostri giardini. Ecco come fare per farli scappare via.

Nelle nostre case sono presenti alcuni animali, molti di questi sono di compagnia e abbiamo deciso noi stessi di adottarli per rendere più vivaci le nostre giornate e per coccolare il nostro caro amico peloso.

Negli ultimi anni, però, si è dilaniata anche la possibilità di acquistare anche animali esotici e diversi dai cani e dai gatti o da altri animali d’appartamento quali possono essere canarini, criceti o conigli.

Serpenti: ecco come allontanarli dalle nostre abitazioni

Infatti, sempre più spesso, alcune persone tendono a tenere in casa animali fino a qualche tempo fa impensabili di poter avere nella propria abitazione come lemuri, furetti, iguane e addirittura serpenti e pitoni.

Per quanto riguarda questi ultimi, la loro cura è abbastanza impegnativa in quanto tendono ad alimentarsi con prede e quindi bisogna dare loro vitamine con nutrienti simili o addirittura prede morte.

Sebbene sono tanti quelli che si prendono cura di un serpente in casa, altri invece non ne vogliono sapere ma per via della zona in cui vivono possono ritrovarseli in casa e avere uno spiacevole incontro.

Questo accade perché, il serpente predilige zone come la campagna o i posti dove c’è molta natura e specialmente se queste zone non sono molto popolate da umani tendono ad annidarsi all’interno.

Ad esempio, nelle case estive è possibile trovare la presenza di serpenti, in quanto durante i mesi invernali sono spesso disabitate e i serpenti possono tranquillamente vivere la loro vita.

Va detto che questo tipo di rettile è a sangue freddo, quindi capace di vivere anche alle alte temperature, e quindi è possibile incontrarlo anche d’estate ma in Italia c’è solo una specie velenosa.

Solitamente, i serpenti che si vedono nella nostra Penisola sono bisce, che non sono velenose ma è possibile anche incontrare una sola specie che potrebbe portare un pericolo all’uomo.

Stiamo parlando della vipera, che ha una testa triangolare e tendente al marroncino grigio e un corpo molto sottile e corto ma ci sono tante specie di vipera ed è difficile riconoscerla se non si è un esperto.

Ecco il metodo per cacciarli via

Pertanto è sempre meglio tendere ad allontanare questo animale dalle nostro abitazione senza dover essere costretti ad ucciderlo e quindi facendolo scappare dai nostri giardini in modo efficace.

Per farlo, bisogna tenere presente però che questo animale avrebbe potuto depositare delle uova, quindi qualora riusciamo ad allontanarlo controllare se non abbia fatto dei nidi e qualora gli troviamo contattare un esperto o un veterinario che ci dirà cosa fare.

I serpenti, possono essere allontanati grazie all’utilizzo di una falciatrice o una motozappa. Attivando questi aggeggi sul terreno si formeranno delle vibrazioni e il serpente tenderà ad allontanarsi.

Questo perché questi rettili fuggono davanti al pericolo e quando si sentono minacciati e così percependo delle vibrazioni tenderanno ad allontanarsi dalla nostra abitazione. Ma i serpenti sono anche utili in casa.

Infatti, questi animali sono degli amici dell’uomo in quanto si cibano di topi, ratti, vespe ed insetti infestati come anche di blatte e altri tipi di scarafaggi. Quindi si può convivere con loro facendo molta attenzione.

Se proprio non vogliamo avere questi rettili in casa possiamo anche optare per una soluzione diversa da quella sopra citata ossia costruendo una recinzione che impedisca il passaggio di serpenti e altri animali.

In questo modo avremo il nostro cortile o giardino sicuro e non faremo spiacevoli incontri ed eviteremo che il serpente possa covare i suoi eredi all’interno delle nostre abitazioni anche se non è mai detta l’ultima parola.

Infatti, i serpenti sono degli animali che tendono a tornare nei posti in cui si sono trovati bene e quindi potremmo ritrovarceli ancora una volta in casa se non si sono prese le giuste precauzioni.