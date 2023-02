Il rimedio naturale per gonfiore e dolori articolari: prendi 2 ingredienti che hai in cucina

Ecco un rimedio naturale a cui potrete fare riferimento per risolvere problemi legati al gonfiore o a dolori articolari: prendi questi 2 ingredienti e tutto sarà risolto.

Se volete una soluzione strabiliante per risolvere il vostro problema correlato al gonfiore e ai dolori di tipo articolare, allora provate questo rimedio del tutto naturale. Un ottimo metodo da utilizzare quando bisogna affrontare problematiche collegate ai dolori articolari e al conseguente gonfiore è proprio questo. Un rimedio completamente naturale molto apprezzato e adoperato in questi casi.

Dolori articolari e gonfiore: un problema comune

Quante volte siamo assaliti da qualche problema,soprattutto dopo una lunga giornata di lavoro? Questo può capitare e come e capita più di quanto si pensi.

A volte capita di avere o presentare, per esempio, sulle proprie gambe del gonfiore o dei dolori a livello articolare. Questo capita a diverse persone e per varie ragioni che vedremo qui di seguito.

Ma cos’è il gonfiore? Iniziamo partendo da quest’interrogativo. Possiamo dire che è il risultato dell’accumularsi di liquidi nel tessuto molle che circonda le articolazioni e che spesso porta a provare dolori e spesso si manifesta anche con qualche linea di febbre.

Insomma questa condizione può interessare un pò tutti noi, per questo bisogna correre ai ripari per poter stare meglio e sentirsi meglio. Cosa fare in questi casi? Come vedremo possiamo fare riferimento a diversi segreti o suggerimenti, che se utilizzati possono fare la differenza. Vediamoli qui di seguito.

Le cause dei dolori articolari e dei gonfiori: ecco quali sono

Prima di vedere i rimedi per il gonfiore, cerchiamo di capire cosa può esserci alla base di esso. Perchè arriviamo ad avere questo gonfiore e questi dolori articolari? Prima di tutto dovete considerare che la causa più comune dei dolori a livello articolare, quindi alle mani e alle gambe, risulta essere proprio la formazione del gonfiore.

Quest’ultimo, infatti, si va a verificare per via del notevole affaticamento provocato da una prolungata permanenza in piedi. Inoltre può avvenire anche in seguito a una lunga passeggiata.

Ma esattamente qual è la causa scatenante che conseguentemente provoca un gran gonfiore agli arti inferiori? Sicuramente il motivo principale è quello dovuto dall’accumulo di liquidi, nello specifico all’interno delle gambe.

Inoltre, i motivi che vanno a causare la condizione dovuta dalle gambe gonfie, possono pure corrispondere alle conseguenze dovute dall’utilizzo di determinati medicinali. Oltre a mutamenti di tipo ormonale che allo stesso modo possono equivalere alla causa primaria di tale gonfiore.

Poi c’è anche la causa dovuta da un’eccedenza di peso che, conseguentemente, contribuisce a ridurre la circolazione a livello sanguigno.

Tra l’altro pure quando si hanno le vene varicose si può riscontrare questa sensazione di gonfiore dal punto di vista articolare.

Quelle elencate sono tra le maggiori cause del gonfiore e dei dolori che si sentono alle articolazioni. A queste si aggiunge il fatto di stare seduti per molto tempo oppure, al contrario, quando durante il giorno si resta in piedi per parecchie ore. Solitamente ciò è dovuto dagli impegni di genere lavorativo che portano a queste due condizioni.

Come realizzare un rimedio naturale per il dolore e il gonfiore articolare

Per preparare questo metodo decisamente efficace per attutire sia il gonfiore che i dolori a livello articolare, bisogna come prima cosa procurarsi una pentola con coperchio. Porre quest’ultima sul fuoco acceso e riempirla d’acqua. Una volta che l’acqua inizia a bollire, versarvi dentro del riso.

A questo punto dovrete attendere, per far sì che il riso possa bollire. Così da andare poi a diminuire la temperatura. Continuare facendo cuocere il riso per una decina di minuti.

Dopo aver eseguito questo passaggio, spegnere il fuoco e lasciare raffreddare il riso per circa un paio di minuti.

Dopodiché si dovrà scolare il riso che poi si potrà mangiare, durante uno dei pasti principali. Una volta scolato il riso, vi resterà l’acqua che dovrete lasciare raffreddare un po’ ma non troppo. Infatti nel momento in cui risulterà essere gradevolmente tiepida, potrete versarla in una bacinella.

Successivamente potrete procedere, facendo sciogliere al suo interno 2 cucchiai pieni di bicarbonato di sodio.

Quest’ingrediente è molto utile, poiché ha delle valide proprietà antinfiammatorie. Inoltre andandolo a combinare con l’acqua del riso, riesce ad assimilare l’acqua in eccesso che si è andata ad accumulare nelle gambe.

Questo è un metodo assai efficiente pure per quanto riguarda il miglioramento della circolazione sanguigna e del gonfiore agli arti inferiori.

Ora dovrete immergere i piedi nella bacinella con l’acqua, massaggiandoli per rendere migliore la circolazione. Lasciare i piedi in ammollo nell’acqua per una trentina di minuti.

Dopo questo lasso di tempo, togliere i piedi dalla bacinella e asciugarli bene. Sicuramente a questo punto sentirete un gran sollievo ai piedi e potrete applicarvi una crema dalle proprietà idratanti.

Un ultimo rimedio è quello di un composto creato con acqua, 2 cucchiai di bicarbonato e 2 di acqua di riso, usandolo anche per il pediluvio.

Insomma come vedete questi sono validi rimedi a cui potrete fare affidamento in questi casi per risolvere delle problematiche che hanno una risoluzione, anche veloce e facendo uso di pochi ingredienti.

Ecco che potrete dire addio a gonfiore e dolori articolari.